https://uz.sputniknews.ru/20230616/senat-uzbekistan-vybory-syrdarya-senator-xokim-akmal-maxmudaliyev-36007329.html

Кто занял вакантное место в Сенате Олий Мажлиса

Кто занял вакантное место в Сенате Олий Мажлиса

Членом верхней палаты парламента от Сырдарьинской области избрали хокима этого региона.

2023-06-16T08:58+0500

2023-06-16T08:58+0500

2023-06-16T09:36+0500

узбекистан

сырдарьинская область

выборы

сенат олий мажлиса узбекистана

вакансия

хоким

общество

цик узбекистана

зайниддин низамходжаев

участие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36006467_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c0d31c4d98a5d8462e4fcbe7f26debd7.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О прошедших выборах в Сенат Олий Мажлиса на вакантное место от Сырдарьинской области сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Совместное заседание областного, районного и городского Кенгашей народных депутатов состоялось в Гулистане. В нем участвовал председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.Выборы проводили тайным голосованием. По его итогам хоким Сырдарьинской области Акмаль Махмудалиев стал сенатором.Ранее Sputnik сообщал о том, как при содействии Сената Олий Мажлиса в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.

узбекистан

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сырдарьинская область выборы сенат олий мажлиса узбекистана вакансия хоким цик узбекистана зайниддин низамходжаев участие общество