https://uz.sputniknews.ru/20230616/senat-uzbekistan-vybory-syrdarya-senator-xokim-akmal-maxmudaliyev-36007329.html
Кто занял вакантное место в Сенате Олий Мажлиса
Кто занял вакантное место в Сенате Олий Мажлиса
Членом верхней палаты парламента от Сырдарьинской области избрали хокима этого региона.
2023-06-16T08:58+0500
2023-06-16T08:58+0500
2023-06-16T09:36+0500
узбекистан
сырдарьинская область
выборы
сенат олий мажлиса узбекистана
вакансия
хоким
общество
цик узбекистана
зайниддин низамходжаев
участие
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О прошедших выборах в Сенат Олий Мажлиса на вакантное место от Сырдарьинской области сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.Совместное заседание областного, районного и городского Кенгашей народных депутатов состоялось в Гулистане. В нем участвовал председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.Выборы проводили тайным голосованием. По его итогам хоким Сырдарьинской области Акмаль Махмудалиев стал сенатором.Ранее Sputnik сообщал о том, как при содействии Сената Олий Мажлиса в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.
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узбекистан сырдарьинская область выборы сенат олий мажлиса узбекистана вакансия хоким цик узбекистана зайниддин низамходжаев участие общество
узбекистан сырдарьинская область выборы сенат олий мажлиса узбекистана вакансия хоким цик узбекистана зайниддин низамходжаев участие общество
Кто занял вакантное место в Сенате Олий Мажлиса
08:58 16.06.2023 (обновлено: 09:36 16.06.2023)
Членом верхней палаты парламента от Сырдарьинской области избрали хокима этого региона.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
О прошедших выборах в Сенат Олий Мажлиса на вакантное место от Сырдарьинской области сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Совместное заседание областного, районного и городского Кенгашей народных депутатов состоялось в Гулистане. В нем участвовал председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
Выборы проводили тайным голосованием. По его итогам хоким Сырдарьинской области Акмаль Махмудалиев стал сенатором.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как при содействии Сената Олий Мажлиса в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.