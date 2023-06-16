https://uz.sputniknews.ru/20230616/ssha-rossiya-politika-mnenie-eksperta-36030613.html

США отрабатывают обезоруживающий удар по России

США отрабатывают обезоруживающий удар по России

На сегодняшний момент контрнаступление ВСУ выглядит чистым суицидом.

2023-06-16T19:28+0500

2023-06-16T19:28+0500

2023-06-16T19:29+0500

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Катастрофические человеческие потери, продвижение в стиле "шаг вперед — два шага назад". Полная беспомощность распиаренной западной техники при господстве в воздухе русской авиации. Горят немецкие "Леопарды", горят французские бронеавтомобили. Однако радоваться нам пока нечему, пишет колумнист РИА Новости. Парадоксальным образом чем хуже дела у украинской армии, тем выше вероятность глобального конфликта.В Киеве надеются на помощь НАТО, и альянс действительно помогает чем может. Вчера в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли встречи контактной группы по обороне Украины в так называемом формате Рамштайн. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал всемерную поддержку ВСУ. Министр обороны США Ллойд Остин напомнил собравшимся, что "война на Украине — это не спринт, а марафон", и заверил: Вашингтон не бросит Незалежную, а будет использовать ее вдолгую.Вся эта миротворческая риторика, все эти эвфемизмы и красивые слова скрывают под собой совершенно четкие военные цели. И нет, это не поддержка Украины. В военных планах Пентагона с 2014 года главным противником была обозначена Россия. И сегодня проамериканский блок НАТО собирается достигать целей поражения России прежде всего военным путем. Если Украина сломается, в дело вступят силы альянса.Тот же Столтенберг уже делал вброс про то, что на украинскую территорию, если дела у ВСУ будут совсем плохи, может зайти польская армия — как бы не от НАТО, а от себя лично. Но в американском протекторате "Польша" не принимают таких решений самостоятельно. Все военные силы страны давно вписаны в американскую военную машину на территории Европы. Просто раньше американцы бросали на убой украинцев, а теперь хотят бросать поляков.Еще одним "сигналом Москве" стали масштабные учения "Воздушный защитник" (Air Defender — 2023), демонстративно приуроченные к годовщине нападения Гитлера на СССР. Формально их организует не руководство альянса. Но, по сути, там участвуют почти все страны НАТО, а еще примкнувшие к ним Швеция и Япония. Возглавляет учения — для пущего символизма — Германия, стремительно освобождающаяся от химеры, именуемой совестью.Эти неслыханные по масштабу учения идут прямо сейчас в непосредственной близости от российских границ. Более десяти тысяч участников, 250 военных самолетов. "Очень удивлюсь, если мировые лидеры — включая и господина Путина — не возьмут на заметку... силу и дух нашего альянса", — прозрачно намекает американский посол в Германии Эми Гутман.А 22 июня самолеты люфтваффе будут летать над Прибалтикой, отрабатывать бомбовые удары. Причем тут вообще Украина? Это демонстративная репетиция нападения на Россию всеми силами натовского альянса. Именно так — с бомбежек — начинались все вторжения НАТО на территории суверенных государств.В учениях "Воздушный защитник" принимают участие сто самолетов, прилетевших по такому случаю из США. Американская сторона в лице генерал-лейтенанта ВВС США Майкла Ло заявляет, что "в изменившемся стратегическом ландшафте Европы" учения "подтвердят постоянное присутствие США в Европе" и "покажут, что значит выступать против великой державы".То есть России откровенно говорят, что США хотят с ней воевать. В этой перспективе интересно, а что конкретно призваны продемонстрировать нам американские самолеты. Спойлер: это отнюдь не поддержка Украины. Это гораздо больше похоже на репетицию превентивного обезоруживающего удара по России.С этой своей идеей превентивного удара по нашей стране американцы носятся со времен изобретения атомной бомбы. У аналитического центра RAND есть большая историческая работа на эту тему. Там обильно цитируются американские генералы. "Не люблю я слово "оборона", — рассуждал в 1946-м генерал ВВС США Арнольд в ответ на вопрос журналиста, что делать, когда атомную бомбу придумают в СССР. — Мы должны вдарить по ним первыми, чтобы обеспечить безопасность Америки".Идея "вдарить первыми" легла в основу печально знаменитого плана Dropshot, предусматривающего атомную бомбардировку мегаполисов СССР, а при Буше и Обаме стала официальной концепцией "превентивного обезглавливающего ядерного удара", который наносится по ракетным шахтам и штабам стратегического противника так, чтобы тот не успел среагировать.Это вполне официальная политика, все это есть в открытых источниках, однако на каждое представление России по ту сторону океана делают удивленные глаза и начинают отважно лгать, что НАТО — это только оборонительный альянс с сугубо мирными целями, который занимается исключительно "защитой Украины". Впрочем, эта риторика — тоже часть военных действий. Ее цель очевидна: заморочить противника и ввести в заблуждение весь окружающий мир.Энтони Блинкен, заявляющий, что американцы не враги русского народа, просто наводит "туман войны" на вполне конкретные военные цели Вашингтона. Но нас не так легко обмануть. Ровно то же самое теми же самыми словами говорил Адольф Гитлер. Чем он кончил, известно.

https://uz.sputniknews.ru/20230613/massovoe-unichtojenie-bmp-bradley-v-zone-svo--krushenie-mifologii-ssha-35943784.html

https://uz.sputniknews.ru/20230615/rossiya-voyennyye-ataka-porajeniye-tanki-frantsiya-vsu-35979269.html

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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