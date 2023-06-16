https://uz.sputniknews.ru/20230616/tashkent-den-rojdeniya-rats-shos-meropriyatiye-36008351.html

В Узбекистане отметили день рождения РАТС ШОС

В Узбекистане отметили день рождения РАТС ШОС

К участникам мероприятия с онлайн-приветствием обратился генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

2023-06-16T09:35+0500

2023-06-16T09:35+0500

2023-06-16T09:35+0500

узбекистан

ташкент

ратс шос

день рождения

мероприятие

политика

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Накануне в Ташкенте в здании Исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества прошло торжество, посвященное очередной годовщине образования РАТС ШОС, сообщает ИА “Дунё”.В нем участвовали представители ряда международных организаций, компетентных органов государств-членов ШОС, Центра народной дипломатии ШОС, МИД, представители дипмиссий государств-членов ШОС аккредитованных в Узбекистане, стран-наблюдателей и государств-партнеров по диалогу, постоянных представительств государств-членов ШОС при РАТС ШОС.С онлайн-приветствием к ним обратился генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев рассказал об основных этапах работы постоянно действующего органа ШОС. При этом он подчеркнул, что за относительно небольшой период существования РАТС внесла весомый вклад в развитие ШОС, став ее несущей опорой и координирующим центром по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях.Также отметили, что Исполком РАТС ШОС намерен усилить практическую составляющую антитеррористического сотрудничества.Напомним, что РАТС создали в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге, но организация начала действовать два года спустя.Напомним, что РАТС ШОС и Антитеррористический центр СНГ будут взаимодействовать в борьбе с терроризмом.

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