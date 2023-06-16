https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-import-avto-snijenie-nalog-36031992.html

В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт авто – насколько

В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт авто – насколько

Мирзиёев подписал постановление о снижении таможенных пошлин на ввоз легковых авто.

2023-06-16T20:35+0500

2023-06-16T20:35+0500

2023-06-16T20:35+0500

узбекистан

налоги

импорт

автомобили

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт легковых авто, передает УзА.Президент республики Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующее постановление.Так, до 1 января 2026 года будут действовать следующие таможенные налоги на иномарки:Получается, что налог на автомобили с объемом двигателя до 1000 куб. см снизят с 39-43% до 19-23%, а для авто с объемом двигателя 1000 -1200 куб. см – с 44-52% до 30-36%.

https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-laboratoriya-kasperskiy-biznes-rost-lider-sng-35982493.html

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узбекистан, налоги, импорт, автомобили, шавкат мирзиёев