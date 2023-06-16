https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-import-avto-snijenie-nalog-36031992.html
В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт авто – насколько
В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт авто – насколько
Мирзиёев подписал постановление о снижении таможенных пошлин на ввоз легковых авто.
2023-06-16T20:35+0500
2023-06-16T20:35+0500
2023-06-16T20:35+0500
узбекистан
налоги
импорт
автомобили
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1e/27605881_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22575c44499c0cf746e45c4ef154f0a9.png
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт легковых авто, передает УзА.Президент республики Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующее постановление.Так, до 1 января 2026 года будут действовать следующие таможенные налоги на иномарки:Получается, что налог на автомобили с объемом двигателя до 1000 куб. см снизят с 39-43% до 19-23%, а для авто с объемом двигателя 1000 -1200 куб. см – с 44-52% до 30-36%.
https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-laboratoriya-kasperskiy-biznes-rost-lider-sng-35982493.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/1e/27605881_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3fd6d3b72daa9a24190a780bb6c069db.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, налоги, импорт, автомобили, шавкат мирзиёев
узбекистан, налоги, импорт, автомобили, шавкат мирзиёев
В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт авто – насколько
Президент республики подписал постановление о снижении таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
В Узбекистане снизят таможенные пошлины на импорт легковых авто, передает УзА.
Президент республики Шавкат Мирзиёев уже подписал соответствующее постановление.
Так, до 1 января 2026 года будут действовать следующие таможенные налоги на иномарки:
до 1 тыс. куб. см – 0% (сейчас – 15%+ $0,4./куб.см);
1–1,2 тыс. куб. см — 5%(сейчас — 15% + $0,6./куб. см).
Получается, что налог на автомобили с объемом двигателя до 1000 куб. см снизят с 39-43% до 19-23%, а для авто с объемом двигателя 1000 -1200 куб. см – с 44-52% до 30-36%.