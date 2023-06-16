https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-pogoda-seli-18-21-iyunya-preduprejdenie-uzgidromet-36027736.html

В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение

В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение

Узгидромет: в Узбекистане 18-21 июня возможны селе-паводковые явления

2023-06-16T18:03+0500

2023-06-16T18:03+0500

2023-06-16T18:03+0500

узбекистан

узгидромет

селевые потоки

опасность

погода

погода в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/18/23537375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7116a4710feb0e45befb50fa5e2d62b.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Из-за надвигающихся сильных дождей с 18 по 21 июня в горных и предгорных районах Узбекистана возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.Опасность схода селей будет действовать в следующих частях страны:Жителей данных районов, а также отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.

https://uz.sputniknews.ru/20230616/tashkent-attraktsion-padeniye-postradavshiye-zdorovye-mediki-kommentariy-36017766.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан узгидромет синоптики сели паводки опасность погода в узбекистане