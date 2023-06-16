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В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение
В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение
Узгидромет: в Узбекистане 18-21 июня возможны селе-паводковые явления
2023-06-16T18:03+0500
2023-06-16T18:03+0500
узбекистан
узгидромет
селевые потоки
опасность
погода
погода в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Из-за надвигающихся сильных дождей с 18 по 21 июня в горных и предгорных районах Узбекистана возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.Опасность схода селей будет действовать в следующих частях страны:Жителей данных районов, а также отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/tashkent-attraktsion-padeniye-postradavshiye-zdorovye-mediki-kommentariy-36017766.html
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узбекистан узгидромет синоптики сели паводки опасность погода в узбекистане
узбекистан узгидромет синоптики сели паводки опасность погода в узбекистане

В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение

18:03 16.06.2023
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСход селя. Иллюстративное фото.
Сход селя. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Узгидромет распространил экстренное предупреждение о возможных селе-паводковых явлениях 18-21 июня.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Из-за надвигающихся сильных дождей с 18 по 21 июня в горных и предгорных районах Узбекистана возможны сели и паводки, сообщает Узгидромет.
Опасность схода селей будет действовать в следующих частях страны:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.
Жителей данных районов, а также отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
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