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В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото
В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото
Воину-интернационалисту из Узбекистана, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане вручили медаль “За боевые заслуги".
2023-06-16T13:20+0500
2023-06-16T13:20+0500
2023-06-16T14:49+0500
узбекистан
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посольство россии в узбекистане
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общество
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О награждении узбекистанца Эркабоя Батурова медалью “За боевые заслуги” сообщило посольство России в республике.Награду воину-интернационалисту, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручил старший помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, подполковник Дамир Сулейманов.Ранее Sputnik сообщал о том, как посол РФ в Узбекистане охарактеризовал отношения между двумя странами.
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узбекистан ташкент посольство россии в узбекистане награждение общество ветеран афганистан
узбекистан ташкент посольство россии в узбекистане награждение общество ветеран афганистан
В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото
13:20 16.06.2023 (обновлено: 14:49 16.06.2023)
Воину-интернационалисту из Узбекистана, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручили медаль “За боевые заслуги".
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
О награждении узбекистанца Эркабоя Батурова медалью “За боевые заслуги” сообщило посольство России
в республике.
Награду воину-интернационалисту, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручил старший помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, подполковник Дамир Сулейманов.