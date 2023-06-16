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https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-posolstvo-rossiya-medal-voin-afganets-erkaboy-baturov-36015825.html
В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото
В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото
Воину-интернационалисту из Узбекистана, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане вручили медаль “За боевые заслуги".
2023-06-16T13:20+0500
2023-06-16T14:49+0500
узбекистан
ташкент
посольство россии в узбекистане
награждение
общество
ветеран
афганистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О награждении узбекистанца Эркабоя Батурова медалью “За боевые заслуги” сообщило посольство России в республике.Награду воину-интернационалисту, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручил старший помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, подполковник Дамир Сулейманов.Ранее Sputnik сообщал о том, как посол РФ в Узбекистане охарактеризовал отношения между двумя странами.
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узбекистан ташкент посольство россии в узбекистане награждение общество ветеран афганистан
узбекистан ташкент посольство россии в узбекистане награждение общество ветеран афганистан

В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото

13:20 16.06.2023 (обновлено: 14:49 16.06.2023)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ посольстве России в РУз наградили воина -интернационалиста Эркабоя Батурова
В посольстве России в РУз наградили воина -интернационалиста Эркабоя Батурова - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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Воину-интернационалисту из Узбекистана, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручили медаль “За боевые заслуги".
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О награждении узбекистанца Эркабоя Батурова медалью “За боевые заслуги” сообщило посольство России в республике.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВ посольстве России в РУз наградили воина -интернационалиста Эркабоя Батурова
В посольстве России в РУз наградили воина -интернационалиста Эркабоя Батурова - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
В посольстве России в РУз наградили воина -интернационалиста Эркабоя Батурова
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Награду воину-интернационалисту, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручил старший помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, подполковник Дамир Сулейманов.
Ранее Sputnik сообщал о том, как посол РФ в Узбекистане охарактеризовал отношения между двумя странами.
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