https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-posolstvo-rossiya-medal-voin-afganets-erkaboy-baturov-36015825.html

В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото

В посольстве России в Узбекистане наградили воина-афганца — фото

Воину-интернационалисту из Узбекистана, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане вручили медаль “За боевые заслуги".

2023-06-16T13:20+0500

2023-06-16T13:20+0500

2023-06-16T14:49+0500

узбекистан

ташкент

посольство россии в узбекистане

награждение

общество

ветеран

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О награждении узбекистанца Эркабоя Батурова медалью “За боевые заслуги” сообщило посольство России в республике.Награду воину-интернационалисту, служившему в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, вручил старший помощник атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, подполковник Дамир Сулейманов.Ранее Sputnik сообщал о том, как посол РФ в Узбекистане охарактеризовал отношения между двумя странами.

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