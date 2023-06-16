https://uz.sputniknews.ru/20230616/zdorove-voda-pochemu-nelzya-mnogo-pit-vrach-36034251.html

Почему нельзя пить много воды – объяснил врач

Почему нельзя пить много воды – объяснил врач

Правда ли, что здоровому человеку необходимо выпивать минимум 2 литра?

2023-06-16T22:11+0500

2023-06-16T22:11+0500

2023-06-16T22:11+0500

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врач

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Если пить слишком много виды, это может привести к проблемам со здоровьем, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.Человеку нужно пить столько воды, сколько ему хочется и требует организм. Не нужно стараться выпить определенное количество жидкости.Также больше воды нужно человеку во время болезни, например, при лихорадке, диарее или рвоте.Врач подчеркивает, избыток жидкости в организме опаснее недостатка и может вызвать проблемы со здоровьем.Постоянное перенасыщение организма водой может стать даже причиной отека и набухания головного мозга, подвел итог Поздняков.

https://uz.sputniknews.ru/20230602/zdorove-kofe-utro-vred-mnenie-eksperta-35601723.html

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