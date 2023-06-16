https://uz.sputniknews.ru/20230616/zdorove-voda-pochemu-nelzya-mnogo-pit-vrach-36034251.html
Почему нельзя пить много воды – объяснил врач
Почему нельзя пить много воды – объяснил врач
Правда ли, что здоровому человеку необходимо выпивать минимум 2 литра?
2023-06-16T22:11+0500
2023-06-16T22:11+0500
2023-06-16T22:11+0500
это интересно
здоровье
вода
мнение эксперта
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0e/18317433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a60cf094f234face7b2c70e17f4c38d0.jpg
Если пить слишком много виды, это может привести к проблемам со здоровьем, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.Человеку нужно пить столько воды, сколько ему хочется и требует организм. Не нужно стараться выпить определенное количество жидкости.Также больше воды нужно человеку во время болезни, например, при лихорадке, диарее или рвоте.Врач подчеркивает, избыток жидкости в организме опаснее недостатка и может вызвать проблемы со здоровьем.Постоянное перенасыщение организма водой может стать даже причиной отека и набухания головного мозга, подвел итог Поздняков.
https://uz.sputniknews.ru/20230602/zdorove-kofe-utro-vred-mnenie-eksperta-35601723.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0e/18317433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_27785c690d79bc239918e87d77720116.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье вода мнение эксперта врач сколько нужно пить воды в день
здоровье вода мнение эксперта врач сколько нужно пить воды в день
Почему нельзя пить много воды – объяснил врач
Врач развеял миф о том, что здоровому человеку необходимо выпивать минимум 2 литра чистой воды в день.
Если пить слишком много виды, это может привести к проблемам со здоровьем, рассказал
врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Человеку нужно пить столько воды, сколько ему хочется и требует организм. Не нужно стараться выпить определенное количество жидкости.
"Нужно учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион", — отметил эксперт
Также больше воды нужно человеку во время болезни, например, при лихорадке, диарее или рвоте.
Врач подчеркивает, избыток жидкости в организме опаснее недостатка и может вызвать проблемы со здоровьем.
"В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы. В клетках их становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки", — объяснил он
Постоянное перенасыщение организма водой может стать даже причиной отека и набухания головного мозга, подвел итог Поздняков.