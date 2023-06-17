https://uz.sputniknews.ru/20230617/gosduma-rossiya-deputat-sheremet-priglasheniye-djo-bayden-krym-lecheniye-36050487.html

“Американцы будут нам за это только благодарны" — Байдена пригласили в Крым подлечиться

“Американцы будут нам за это только благодарны" — Байдена пригласили в Крым подлечиться

В Госдуме РФ пригласили президента Соединенных Штатов пройти лечение в Крыму.

2023-06-17T16:21+0500

2023-06-17T16:21+0500

2023-06-17T16:21+0500

россия

госдума рф

депутат

джо байден

сша

крым

лечение

в мире

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение, сообщает РИА Новости.По словам Шеремета, у президента США — большие полномочия и доступ к ядерному оружию, поэтому весь мир заинтересован в его здравомыслии.Он считает, что, побывав в Крыму, Байден вернется домой совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике.Шеремет уверен, что американские граждане за это будут только благодарны.Ранее Sputnik сообщал об историческом рекорде, который поставили США.

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