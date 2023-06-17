https://uz.sputniknews.ru/20230617/gosduma-rossiya-deputat-sheremet-priglasheniye-djo-bayden-krym-lecheniye-36050487.html
“Американцы будут нам за это только благодарны" — Байдена пригласили в Крым подлечиться
“Американцы будут нам за это только благодарны" — Байдена пригласили в Крым подлечиться
В Госдуме РФ пригласили президента Соединенных Штатов пройти лечение в Крыму.
2023-06-17T16:21+0500
2023-06-17T16:21+0500
2023-06-17T16:21+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение, сообщает РИА Новости.По словам Шеремета, у президента США — большие полномочия и доступ к ядерному оружию, поэтому весь мир заинтересован в его здравомыслии.Он считает, что, побывав в Крыму, Байден вернется домой совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике.Шеремет уверен, что американские граждане за это будут только благодарны.Ранее Sputnik сообщал об историческом рекорде, который поставили США.
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россия госдума рф депутат джо байден сша крым лечение в мире
россия госдума рф депутат джо байден сша крым лечение в мире
“Американцы будут нам за это только благодарны" — Байдена пригласили в Крым подлечиться
В Госдуме РФ пригласили президента Соединенных Штатов пройти лечение в Крыму.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение, сообщает РИА Новости.
"Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России", — сказал депутат.
По словам Шеремета, у президента США — большие полномочия и доступ к ядерному оружию, поэтому весь мир заинтересован в его здравомыслии.
"К сожалению, окружение Байдена использует его как марионетку, которой можно управлять, потому не дает ему подлечиться, чтобы снова стать здравомыслящим человеком, который бы принимал выверенные решения на блага всего мира", — указал член Госдумы РФ.
Он считает, что, побывав в Крыму, Байден вернется домой совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике.
Шеремет уверен, что американские граждане за это будут только благодарны.