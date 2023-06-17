https://uz.sputniknews.ru/20230617/kofe-myata-retsept-jara-36034703.html

Идеальное кофе для жаркой погоды – рецепт

Идеальное кофе для жаркой погоды – рецепт

Рецепт бодрящего кофейного микса – читайте в нашем материале.

2023-06-17T08:00+0500

2023-06-17T08:00+0500

2023-06-17T08:00+0500

это интересно

рецепт

кофе

жара

общество

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/11/16023367_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_470e152698b7e6000ad6e64e128bb837.jpg

Когда за окном +42 градуса, просто необходимо выпить что-то бодрящее и холодное. Sputnik подобрал необычный и легкий рецепт подходящего напитка. Для приготовления двух порций кофе понадобятся:Засыпьте молотый кофе в турку и прогрейте до легкого прожаривания. Потом добавьте в емкость горячую воду, измельченные мяту и цедру. Доведите напиток до кипения и процедите.После приготовления кофе нужно дать немного настояться. Далее разлейте напиток по чашкам и добавьте в него еще немного цедры для усиления вкуса. Кофе можно подавать как холодном виде, так и в горячем.

https://uz.sputniknews.ru/20230520/fistashkovaya-xalva-retsept-35166090.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рецепт кофе жара узбекистан общество