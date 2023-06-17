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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Идеальное кофе для жаркой погоды – рецепт
Идеальное кофе для жаркой погоды – рецепт
Рецепт бодрящего кофейного микса – читайте в нашем материале.
2023-06-17T08:00+0500
2023-06-17T08:00+0500
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рецепт
кофе
жара
общество
узбекистан
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Когда за окном +42 градуса, просто необходимо выпить что-то бодрящее и холодное. Sputnik подобрал необычный и легкий рецепт подходящего напитка. Для приготовления двух порций кофе понадобятся:Засыпьте молотый кофе в турку и прогрейте до легкого прожаривания. Потом добавьте в емкость горячую воду, измельченные мяту и цедру. Доведите напиток до кипения и процедите.После приготовления кофе нужно дать немного настояться. Далее разлейте напиток по чашкам и добавьте в него еще немного цедры для усиления вкуса. Кофе можно подавать как холодном виде, так и в горячем.
https://uz.sputniknews.ru/20230520/fistashkovaya-xalva-retsept-35166090.html
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рецепт кофе жара узбекистан общество
рецепт кофе жара узбекистан общество

Идеальное кофе для жаркой погоды – рецепт

08:00 17.06.2023
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе.
Чашка кофе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
/
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Рецепт бодрящего кофейного микса, который не оставит вас равнодушным – читайте в нашем материале.
Когда за окном +42 градуса, просто необходимо выпить что-то бодрящее и холодное. Sputnik подобрал необычный и легкий рецепт подходящего напитка.
Для приготовления двух порций кофе понадобятся:
2 ч. л. молотого кофе;
3 листа мяты;
¼ ч. л. цитрусовой цедры.
Засыпьте молотый кофе в турку и прогрейте до легкого прожаривания. Потом добавьте в емкость горячую воду, измельченные мяту и цедру. Доведите напиток до кипения и процедите.
После приготовления кофе нужно дать немного настояться. Далее разлейте напиток по чашкам и добавьте в него еще немного цедры для усиления вкуса. Кофе можно подавать как холодном виде, так и в горячем.
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