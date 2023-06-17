https://uz.sputniknews.ru/20230617/olivkovoye-maslo-polza-vred-vrach-rekomendatsiya-36047474.html
Врач развеяла миф о том, что оливковое масло самое полезное
Врач развеяла миф о том, что оливковое масло самое полезное
Оно содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования, которые могут ускорить старение.
2023-06-17T22:00+0500
2023-06-17T22:00+0500
2023-06-17T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
питание
правильное питание
мнение эксперта
растительное масло
подсолнечное масло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/05/18623558_0:317:2997:2002_1920x0_80_0_0_90cbfbc4abe4fc6f89189dbc20ebe688.jpg
О влиянии на организм подсолнечного и оливкового масел рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает РИА Новости.По ее словам, многие считают оливковое масло более полезным, однако это ошибочно. Оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), которые образуются при соединении белков и жиров с сахарами. Они могут быть одними из факторов старения.Павлова уточнила, что подсолнечное масло содержит в среднем 3,94 тыс. КПГ, а также много витамина Е, отвечающего за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. В оливковом масле — 11,9 тыс. КПГ. Несмотря на то, что оно усваивается лучше других масел, полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше.По ее мнению, использование только оливкового масла может навредить здоровью. В нем есть польза, но злоупотреблять этим продуктом не стоит.Ранее врач объяснила, почему нельзя пить много воды.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/05/18623558_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_045a7d2933c135d75e4a0ebf60b1dc3e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зож здоровье питание правильное питание мнение эксперта растительное масло подсолнечное масло
зож здоровье питание правильное питание мнение эксперта растительное масло подсолнечное масло
Врач развеяла миф о том, что оливковое масло самое полезное
Оно содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования, которые могут ускорить старение.
О влиянии на организм подсолнечного и оливкового масел рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, многие считают оливковое масло более полезным, однако это ошибочно. Оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), которые образуются при соединении белков и жиров с сахарами. Они могут быть одними из факторов старения.
Павлова уточнила, что подсолнечное масло содержит в среднем 3,94 тыс. КПГ, а также много витамина Е, отвечающего за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. В оливковом масле — 11,9 тыс. КПГ. Несмотря на то, что оно усваивается лучше других масел, полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше.
"…человеческий организм в сутки может переработать в среднем 15 тысяч единиц. И львиная доля КПГ продуцируется самим организмом в процессе жизнедеятельности", — напомнила эндокринолог.
По ее мнению, использование только оливкового масла может навредить здоровью. В нем есть польза, но злоупотреблять этим продуктом не стоит.