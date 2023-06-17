https://uz.sputniknews.ru/20230617/olivkovoye-maslo-polza-vred-vrach-rekomendatsiya-36047474.html

Врач развеяла миф о том, что оливковое масло самое полезное

Врач развеяла миф о том, что оливковое масло самое полезное

Оно содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования, которые могут ускорить старение.

2023-06-17T22:00+0500

2023-06-17T22:00+0500

2023-06-17T22:00+0500

это интересно

зож

здоровье

питание

правильное питание

мнение эксперта

растительное масло

подсолнечное масло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/05/18623558_0:317:2997:2002_1920x0_80_0_0_90cbfbc4abe4fc6f89189dbc20ebe688.jpg

О влиянии на организм подсолнечного и оливкового масел рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает РИА Новости.По ее словам, многие считают оливковое масло более полезным, однако это ошибочно. Оливковое масло содержит большое количество вредных конечных продуктов гликирования (КПГ), которые образуются при соединении белков и жиров с сахарами. Они могут быть одними из факторов старения.Павлова уточнила, что подсолнечное масло содержит в среднем 3,94 тыс. КПГ, а также много витамина Е, отвечающего за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин. В оливковом масле — 11,9 тыс. КПГ. Несмотря на то, что оно усваивается лучше других масел, полинасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше.По ее мнению, использование только оливкового масла может навредить здоровью. В нем есть польза, но злоупотреблять этим продуктом не стоит.Ранее врач объяснила, почему нельзя пить много воды.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зож здоровье питание правильное питание мнение эксперта растительное масло подсолнечное масло