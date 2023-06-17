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https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-katar-sotrudnichestvo-izucheniye-rukopisi-uchenyye-uzbekistan-36046114.html
Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи – фото
Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи – фото
Министр культуры и туризма республики ознакомился с рукописями Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи, хранящимися в Национальной библиотеке Катара.
2023-06-17T13:07+0500
2023-06-17T13:09+0500
узбекистан
катар
сотрудничество
культурное наследие
библиотека
обмен опытом
фото
озодбек назарбеков
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар будут совместно изучать рукописи узбекских ученых, сообщает Министерство культуры и туризма.Глава ведомства Озодбек Назарбеков побывал в Национальной библиотеке Катара, где хранят рукописи Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи.Президент библиотеки Хамад бин Абдель Азиз Аль-Кавари подчеркнул роль Имама Аль-Бухари, Ибн Сино и Аль-Хорезми в развитии исламской культуры, отметил большую потребность в изучении их научных трудов.Также он рассказал гостю об истории, работе и планах Национальной библиотеки Катара. Одна из важнейших задач ее сотрудников — поиск древних рукописей, в том числе в частных коллекциях и на аукционах.Соглашения, достигнутые между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Национальной библиотекой Катара помогут не только совместно изучать древние рукописи, но и выявлять их незаконное перемещение, с последующим возвратом. У катарских коллег есть многолетний опыт работы в этом направлении.Для справки: Национальная библиотека Катара является некоммерческой организацией при Катарском фонде образования, науки и общественного развития. Её фонд включает более 1 млн печатных и свыше 500 000 электронных книг, периодические издания, газеты, а также специальные коллекции.Напомним, что Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры подписали в ходе визита эмира Катара в Узбекистан.
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узбекистан катар сотрудничество культурное наследие библиотека обмен опытом озодбек назарбеков фото
узбекистан катар сотрудничество культурное наследие библиотека обмен опытом озодбек назарбеков фото

Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи – фото

13:07 17.06.2023 (обновлено: 13:09 17.06.2023)
© Министерство культуры и туризма Республики УзбекистанНациональная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
© Министерство культуры и туризма Республики Узбекистан
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Министр культуры и туризма республики ознакомился с рукописями Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи, хранящимися в Национальной библиотеке Катара.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар будут совместно изучать рукописи узбекских ученых, сообщает Министерство культуры и туризма.
Глава ведомства Озодбек Назарбеков побывал в Национальной библиотеке Катара, где хранят рукописи Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи.
© Министерство культуры и туризма Республики УзбекистанНациональная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
Национальная библиотека Катара
© Министерство культуры и туризма Республики Узбекистан
Президент библиотеки Хамад бин Абдель Азиз Аль-Кавари подчеркнул роль Имама Аль-Бухари, Ибн Сино и Аль-Хорезми в развитии исламской культуры, отметил большую потребность в изучении их научных трудов.
© Министерство культуры и туризма Республики УзбекистанНациональная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
Национальная библиотека Катара
© Министерство культуры и туризма Республики Узбекистан
Также он рассказал гостю об истории, работе и планах Национальной библиотеки Катара. Одна из важнейших задач ее сотрудников — поиск древних рукописей, в том числе в частных коллекциях и на аукционах.
© Министерство культуры и туризма Республики УзбекистанНациональная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
Национальная библиотека Катара
© Министерство культуры и туризма Республики Узбекистан
Соглашения, достигнутые между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Национальной библиотекой Катара помогут не только совместно изучать древние рукописи, но и выявлять их незаконное перемещение, с последующим возвратом. У катарских коллег есть многолетний опыт работы в этом направлении.
© Министерство культуры и туризма Республики УзбекистанНациональная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
Национальная библиотека Катара
© Министерство культуры и туризма Республики Узбекистан
Для справки: Национальная библиотека Катара является некоммерческой организацией при Катарском фонде образования, науки и общественного развития. Её фонд включает более 1 млн печатных и свыше 500 000 электронных книг, периодические издания, газеты, а также специальные коллекции.
Напомним, что Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры подписали в ходе визита эмира Катара в Узбекистан.
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