https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-katar-sotrudnichestvo-izucheniye-rukopisi-uchenyye-uzbekistan-36046114.html

Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи – фото

Узбекистан и Катар договорились совместно изучать древние рукописи – фото

Министр культуры и туризма республики ознакомился с рукописями Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи, хранящимися в Национальной библиотеке Катара.

2023-06-17T13:07+0500

2023-06-17T13:07+0500

2023-06-17T13:09+0500

узбекистан

катар

сотрудничество

культурное наследие

библиотека

обмен опытом

фото

озодбек назарбеков

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар будут совместно изучать рукописи узбекских ученых, сообщает Министерство культуры и туризма.Глава ведомства Озодбек Назарбеков побывал в Национальной библиотеке Катара, где хранят рукописи Ибн Сино и Мусо ат-Тирмизи.Президент библиотеки Хамад бин Абдель Азиз Аль-Кавари подчеркнул роль Имама Аль-Бухари, Ибн Сино и Аль-Хорезми в развитии исламской культуры, отметил большую потребность в изучении их научных трудов.Также он рассказал гостю об истории, работе и планах Национальной библиотеки Катара. Одна из важнейших задач ее сотрудников — поиск древних рукописей, в том числе в частных коллекциях и на аукционах.Соглашения, достигнутые между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Национальной библиотекой Катара помогут не только совместно изучать древние рукописи, но и выявлять их незаконное перемещение, с последующим возвратом. У катарских коллег есть многолетний опыт работы в этом направлении.Для справки: Национальная библиотека Катара является некоммерческой организацией при Катарском фонде образования, науки и общественного развития. Её фонд включает более 1 млн печатных и свыше 500 000 электронных книг, периодические издания, газеты, а также специальные коллекции.Напомним, что Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры подписали в ходе визита эмира Катара в Узбекистан.

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