Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-sariasiyskiy-rayon-surxandarya-zemletryaseniye-36035779.html
В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение
Эпицентр находился в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, в 299 км от Ташкента.
2023-06-17T08:24+0500
2023-06-17T08:24+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
мчс узбекистана
землетрясение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/11/21388713_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_c499ad129882251ce869dc180ab65391.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня 04.02 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 4,4. Эпицентр — в Сариасийском районе Сурхандарьинской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 299 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Ранее МЧС рассказал о том, что технологий для предсказания землетрясений не существует.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/11/21388713_222:0:1778:1167_1920x0_80_0_0_02ba25bc6bf7273d93cfe3324acc731d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан сурхандарьинская область мчс узбекистана общество
узбекистан сурхандарьинская область мчс узбекистана общество

В Узбекистане произошло землетрясение

08:24 17.06.2023
© Depositphotos.com / Vchalup2Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений
Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
© Depositphotos.com / Vchalup2
Подписаться на
НовостиTelegram
Эпицентр находился в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, в 299 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня 04.02 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 4,4. Эпицентр — в Сариасийском районе Сурхандарьинской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 299 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Сариасийский район — 4 балла, 8 км;
Денауский район — 2-3 балла, 52 км;
Шахрисабзский район — 2 балла, 65 км;
Алтынсайский район — 2 балла, 69 км;
Узунский район — 2 балла, 76 км;.
Китабский район — 2 балла, 82 км.
Ранее МЧС рассказал о том, что технологий для предсказания землетрясений не существует.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0