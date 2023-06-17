В Узбекистане произошло землетрясение
© Depositphotos.com / Vchalup2Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений
© Depositphotos.com / Vchalup2
Эпицентр находился в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, в 299 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня 04.02 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 4,4. Эпицентр — в Сариасийском районе Сурхандарьинской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 299 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Сариасийский район — 4 балла, 8 км;
Денауский район — 2-3 балла, 52 км;
Шахрисабзский район — 2 балла, 65 км;
Алтынсайский район — 2 балла, 69 км;
Узунский район — 2 балла, 76 км;.
Китабский район — 2 балла, 82 км.
Ранее МЧС рассказал о том, что технологий для предсказания землетрясений не существует.