https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-sariasiyskiy-rayon-surxandarya-zemletryaseniye-36035779.html

В Узбекистане произошло землетрясение

В Узбекистане произошло землетрясение

Эпицентр находился в Сариасийском районе Сурхандарьинской области, в 299 км от Ташкента.

2023-06-17T08:24+0500

2023-06-17T08:24+0500

2023-06-17T08:24+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

мчс узбекистана

землетрясение

общество

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня 04.02 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 4,4. Эпицентр — в Сариасийском районе Сурхандарьинской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 299 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Ранее МЧС рассказал о том, что технологий для предсказания землетрясений не существует.

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