https://uz.sputniknews.ru/20230617/veolia-energy-tashkent-pilotnyy-proyekt-tashkent-uluchsheniye-teplosnabjeniye-36036327.html

В двух районах Ташкента строят энергоэффективные котельные

В двух районах Ташкента строят энергоэффективные котельные

Veolia Energy Tashkent реализует инновационный проект, который позволит перейти от открытой к закрытой системе теплоснабжения для более чем 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов.

2023-06-17T09:21+0500

2023-06-17T09:21+0500

2023-06-17T09:21+0500

узбекистан

ташкент

оператор

теплоснабжение

проект

строительство

котельные

общество

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В рамках пилотного проекта оператор теплоснабжения Ташкента построит новые котельные в Сергелийском и Бектемирском районах столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба Veolia Energy Tashkent.Планируют, что более 130 многоэтажных домов и 30 социальных объектов перейдут от открытой к закрытой системе теплоснабжения.При этом применят современные энергоэффективные решения: газовые котлы с экономайзерами (механическими приборами для снижения потребления энергии), трубопроводы с предварительной полиуретановой изоляцией, ИТП с автоматическим погодозависимым регулированием.Также в рамках проекта:Цель — повысить эффективность теплоснабжения и значительно снизить потери тепла.Завершить работы планируют во втором квартале 2024 года, с последующей оценкой показателей эффективности.Для справки:при открытой системе теплоснабжения вода нагревается в городских котельных и доставляется потребителям. При транспортировке происходит потеря части тепла.При закрытой системе теплоснабжения вода нагревается непосредственно на объекте. Для этого каждый объект оборудуют узлом для регулирования теплоэнергии, с учетом температуры наружного воздуха.Ранее Sputnik сообщал о том, что системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП.

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