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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Неожиданная польза кваса — врач
Неожиданная польза кваса — врач
Употребление этого старинного напитка полезно для сердца и сосудов.
2023-06-18T07:00+0500
2023-06-18T07:00+0500
это интересно
зож
здоровье
врач
мнение эксперта
квас
заболевания
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О пользе кваса для человека рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает РИА Новости.По ее словам, этот напиток содержит полезные вещества, которые помогают функционировать всем системам организма.При этом, она предупредила, что в промышленном квасе много сахара, добавив, что такой напиток лучше не употреблять при сахарном диабете и заболеваниях органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой.Ранее Sputnik дал рецепт идеального кофе для жаркой погоды.
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зож здоровье мнение эксперта врач квас заболевания
зож здоровье мнение эксперта врач квас заболевания

Неожиданная польза кваса — врач

07:00 18.06.2023
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / KvasКвас
Квас - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2023
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / Kvas
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Употребление этого старинного напитка полезно для сердца и сосудов.
О пользе кваса для человека рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает РИА Новости.
По ее словам, этот напиток содержит полезные вещества, которые помогают функционировать всем системам организма.
"Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, предотвращения ломкости сосудов", — объяснила специалист.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтакан с холодным квасом в жаркий день
Стакан с холодным квасом в жаркий день - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2023
Стакан с холодным квасом в жаркий день
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
При этом, она предупредила, что в промышленном квасе много сахара, добавив, что такой напиток лучше не употреблять при сахарном диабете и заболеваниях органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой.
Ранее Sputnik дал рецепт идеального кофе для жаркой погоды.
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