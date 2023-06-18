https://uz.sputniknews.ru/20230618/kvas-polza-vrach-rekomendatsii-36045711.html
Неожиданная польза кваса — врач
Неожиданная польза кваса — врач
Употребление этого старинного напитка полезно для сердца и сосудов.
2023-06-18T07:00+0500
2023-06-18T07:00+0500
2023-06-18T07:00+0500
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О пользе кваса для человека рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает РИА Новости.По ее словам, этот напиток содержит полезные вещества, которые помогают функционировать всем системам организма.При этом, она предупредила, что в промышленном квасе много сахара, добавив, что такой напиток лучше не употреблять при сахарном диабете и заболеваниях органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой.Ранее Sputnik дал рецепт идеального кофе для жаркой погоды.
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зож здоровье мнение эксперта врач квас заболевания
зож здоровье мнение эксперта врач квас заболевания
Неожиданная польза кваса — врач
Употребление этого старинного напитка полезно для сердца и сосудов.
О пользе кваса для человека рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает РИА Новости.
По ее словам, этот напиток содержит полезные вещества, которые помогают функционировать всем системам организма.
"Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, предотвращения ломкости сосудов", — объяснила специалист.
При этом, она предупредила, что в промышленном квасе много сахара, добавив, что такой напиток лучше не употреблять при сахарном диабете и заболеваниях органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой.