https://uz.sputniknews.ru/20230619/blinken-ssha-nezavisimost-tayvan-kitay-36074350.html

Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

В Китае прошла встреча Энтони Блинкена и Си Цзиньпина.

2023-06-19T16:11+0500

2023-06-19T16:11+0500

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политика

в мире

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китай

энтони блинкен

си цзиньпин

тайвань

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются конфликтовать с Китаем, передает РИА Новости.Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.Также Блинкен добавил, что американские власти не стремятся развязать холодную войну и не хотят менять китайскую политическую систему.В своей речи Си Цзиньпин отметил, что страны могут преодолеть трудности между ними, потому что дух конкуренции не соответствует веяниям времени. В данный момент Энтон Блинкен находится с визитом в Китае. Он уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Напомним, отношения Пекина с Вашингтоном и Тайбэем (Тайвань) обострились в начале августа 2022 года. К эскалации привел визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов тайваньских властей с иностранными чиновниками и военными.Пекин осудил поездку Пелоси, ввел против нее санкции и провел масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

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