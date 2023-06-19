https://uz.sputniknews.ru/20230619/blinken-ssha-nezavisimost-tayvan-kitay-36074350.html
Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
В Китае прошла встреча Энтони Блинкена и Си Цзиньпина.
2023-06-19T16:11+0500
2023-06-19T16:11+0500
2023-06-19T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются конфликтовать с Китаем, передает РИА Новости.Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.Также Блинкен добавил, что американские власти не стремятся развязать холодную войну и не хотят менять китайскую политическую систему.В своей речи Си Цзиньпин отметил, что страны могут преодолеть трудности между ними, потому что дух конкуренции не соответствует веяниям времени. В данный момент Энтон Блинкен находится с визитом в Китае. Он уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Напомним, отношения Пекина с Вашингтоном и Тайбэем (Тайвань) обострились в начале августа 2022 года. К эскалации привел визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов тайваньских властей с иностранными чиновниками и военными.Пекин осудил поездку Пелоси, ввел против нее санкции и провел масштабные военные учения в Тайваньском проливе.
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политика в мире сша китай кнр блинкен си цзиньпин тайвань независимость таваня вашингтон пекин
политика в мире сша китай кнр блинкен си цзиньпин тайвань независимость таваня вашингтон пекин
Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня
16:11 19.06.2023 (обновлено: 16:46 19.06.2023)
В Китае прошла встреча Энтони Блинкена и Си Цзиньпина, на которой американская сторона подчеркнула, что не хочет портить отношения с китайскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются конфликтовать с Китаем, передает РИА Новости
.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также Блинкен добавил, что американские власти не стремятся развязать холодную войну и не хотят менять китайскую политическую систему.
В своей речи Си Цзиньпин отметил, что страны могут преодолеть трудности между ними, потому что дух конкуренции не соответствует веяниям времени.
"От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", — подчеркнул он.
В данный момент Энтон Блинкен находится с визитом в Китае. Он уже провел встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Напомним, отношения Пекина с Вашингтоном и Тайбэем (Тайвань) обострились в начале августа 2022 года. К эскалации привел визит
на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов тайваньских властей с иностранными чиновниками и военными.
Пекин осудил поездку Пелоси, ввел против нее санкции и провел масштабные военные учения в Тайваньском проливе.