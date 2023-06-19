https://uz.sputniknews.ru/20230619/buxara-navoi-elektrichestvo-otklyuchenie-prichina-36087023.html
В Бухаре и Навои без электричества остались почти 30 тысяч домов – причина
В Бухаре и Навои без электричества остались почти 30 тысяч домов – причина
Электричество отключили в 29 560 тысячах домов.
2023-06-19T20:06+0500
2023-06-19T20:06+0500
2023-06-19T20:06+0500
узбекистан
навои
бухара
электричество
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Жители Бухарской и Навоийской областей временно остались без электричества из-за пыльной бури, сообщает Минэнерго.Электричества нет в следующих локациях:Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер.Напомним, сегодня сильная пыльная буря пришла в несколько областей Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-obezopasit-sebya-vo-vremya-pylnyx-bur--infografika-33939429.html
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узбекистан навои бухара электричество пыльная буря почему отключили электричество
узбекистан навои бухара электричество пыльная буря почему отключили электричество
В Бухаре и Навои без электричества остались почти 30 тысяч домов – причина
Электричество отключили в 29 560 тысячах домов. Его обещают вернуть, как только стихнет непогода.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Жители Бухарской и Навоийской областей временно остались без электричества из-за пыльной бури, сообщает Минэнерго
.
"Из-за сильного ветра в Бухарской и Навоийской областях по состоянию на 17:00 для безопасности отключили некоторые сети электропередачи",- отметило ведомство.
Электричества нет в следующих локациях:
Шафирканский, Пешкунский и Гиждуванский районы Бухарской области — 6 000 потребителей;
Нуратинский, Навбахорский, Канимехский и Карманинский районы Навоийской области — 23 560 потребителей.
Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер.
Напомним, сегодня сильная пыльная буря пришла
в несколько областей Узбекистана.