https://uz.sputniknews.ru/20230619/buxara-navoi-elektrichestvo-otklyuchenie-prichina-36087023.html

В Бухаре и Навои без электричества остались почти 30 тысяч домов – причина

В Бухаре и Навои без электричества остались почти 30 тысяч домов – причина

Электричество отключили в 29 560 тысячах домов.

2023-06-19T20:06+0500

2023-06-19T20:06+0500

2023-06-19T20:06+0500

узбекистан

навои

бухара

электричество

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Жители Бухарской и Навоийской областей временно остались без электричества из-за пыльной бури, сообщает Минэнерго.Электричества нет в следующих локациях:Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер.Напомним, сегодня сильная пыльная буря пришла в несколько областей Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-obezopasit-sebya-vo-vremya-pylnyx-bur--infografika-33939429.html

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навои

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