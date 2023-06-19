https://uz.sputniknews.ru/20230619/kakiye-dokumenty-nujny-dlya-postupleniya-vuzy-uzbekistana-spisok-36065415.html

Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список

Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список

Документы в вуз абитуриент может подать через Центр государственных услуг или зарегистрировавшись на ЕПИГУ

2023-06-19T11:30+0500

2023-06-19T11:30+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в вузы Узбекистана начинается с 20 июня и продолжится до 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие творческий (профессиональный) экзамен, должны подать документы до 10 июля, сообщает УзА. Между тем в Минюсте объяснили, что для подачи документов абитуриентам нужно обратиться в Центры государственных услуг. Кроме этого, поступающие могут зарегистрироваться на ЕПИГУ (my.gov.uz) и подать документы самостоятельно в электронном виде.Для заполнения анкеты абитуриент должен предоставить в Центр госуслуг оригиналы следующих документов:В Центр госуслуг также следует обратиться абитуриентам, не имеющим гражданства.Минюст напоминает, что запрещается вносить изменения в анкету после окончания срока приема документов. Кроме того, нельзя требовать от поступающих, чтобы они предоставили дополнительные документы. Как подать документы онлайн — инструкция.

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