https://uz.sputniknews.ru/20230619/kakiye-dokumenty-nujny-dlya-postupleniya-vuzy-uzbekistana-spisok-36065415.html
Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список
Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список
Документы в вуз абитуриент может подать через Центр государственных услуг или зарегистрировавшись на ЕПИГУ
2023-06-19T11:30+0500
2023-06-19T11:30+0500
2023-06-19T12:17+0500
узбекистан
абитуриенты
поступление
поступление в университет
образование в узбекистане
образование
высшее образование
документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/83/9018397_0:0:3005:1690_1920x0_80_0_0_ca4a885bc5f665f642eba9940b3fc90e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в вузы Узбекистана начинается с 20 июня и продолжится до 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие творческий (профессиональный) экзамен, должны подать документы до 10 июля, сообщает УзА. Между тем в Минюсте объяснили, что для подачи документов абитуриентам нужно обратиться в Центры государственных услуг. Кроме этого, поступающие могут зарегистрироваться на ЕПИГУ (my.gov.uz) и подать документы самостоятельно в электронном виде.Для заполнения анкеты абитуриент должен предоставить в Центр госуслуг оригиналы следующих документов:В Центр госуслуг также следует обратиться абитуриентам, не имеющим гражданства.Минюст напоминает, что запрещается вносить изменения в анкету после окончания срока приема документов. Кроме того, нельзя требовать от поступающих, чтобы они предоставили дополнительные документы. Как подать документы онлайн — инструкция.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/83/9018397_116:0:2719:1952_1920x0_80_0_0_cce5da48dc9d84f80d5acd465959843b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан образование высшее образование абитуриент поступление документы
узбекистан образование высшее образование абитуриент поступление документы
Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список
11:30 19.06.2023 (обновлено: 12:17 19.06.2023)
Документы в вуз абитуриент может подать через Центр государственных услуг или зарегистрировавшись на ЕПИГУ.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Прием документов в вузы Узбекистана начинается с 20 июня и продолжится до 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие творческий (профессиональный) экзамен, должны подать документы до 10 июля, сообщает УзА
.
Между тем в Минюсте
объяснили, что для подачи документов абитуриентам нужно обратиться в Центры государственных услуг. Кроме этого, поступающие могут зарегистрироваться на ЕПИГУ (my.gov.uz) и подать документы самостоятельно в электронном виде.
Для заполнения анкеты абитуриент должен предоставить в Центр госуслуг оригиналы следующих документов:
паспорт гражданина (справка с личным идентификационным номером физического лица, серией и номером паспорта по форме 09, выданная отделами внутренних дел);
свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16 лет;
документ об окончании общего среднего образования (на базе 11 классов) или среднего специального, профессионального учебного заведения (с приложением);
документ, подтверждающий право претендентов на льготы.
В Центр госуслуг также следует обратиться абитуриентам, не имеющим гражданства.
"В случае, если поступающий — иностранный гражданин, то оригиналы документов для поступления нужно будет предоставить в вуз лично", — уточнили Sputnik в министерстве высшего образования, науки и инноваций.
Минюст напоминает, что запрещается вносить изменения в анкету после окончания срока приема документов. Кроме того, нельзя требовать от поступающих, чтобы они предоставили дополнительные документы.