Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230619/kakiye-dokumenty-nujny-dlya-postupleniya-vuzy-uzbekistana-spisok-36065415.html
Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список
Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список
Документы в вуз абитуриент может подать через Центр государственных услуг или зарегистрировавшись на ЕПИГУ
2023-06-19T11:30+0500
2023-06-19T12:17+0500
узбекистан
абитуриенты
поступление
поступление в университет
образование в узбекистане
образование
высшее образование
документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/83/9018397_0:0:3005:1690_1920x0_80_0_0_ca4a885bc5f665f642eba9940b3fc90e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в вузы Узбекистана начинается с 20 июня и продолжится до 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие творческий (профессиональный) экзамен, должны подать документы до 10 июля, сообщает УзА. Между тем в Минюсте объяснили, что для подачи документов абитуриентам нужно обратиться в Центры государственных услуг. Кроме этого, поступающие могут зарегистрироваться на ЕПИГУ (my.gov.uz) и подать документы самостоятельно в электронном виде.Для заполнения анкеты абитуриент должен предоставить в Центр госуслуг оригиналы следующих документов:В Центр госуслуг также следует обратиться абитуриентам, не имеющим гражданства.Минюст напоминает, что запрещается вносить изменения в анкету после окончания срока приема документов. Кроме того, нельзя требовать от поступающих, чтобы они предоставили дополнительные документы. Как подать документы онлайн — инструкция.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/901/83/9018397_116:0:2719:1952_1920x0_80_0_0_cce5da48dc9d84f80d5acd465959843b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан образование высшее образование абитуриент поступление документы
узбекистан образование высшее образование абитуриент поступление документы

Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список

11:30 19.06.2023 (обновлено: 12:17 19.06.2023)
© Sputnik / Алексей КуденкоПодача документов в вузы
Подача документов в вузы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
Подписаться на
НовостиTelegram
Документы в вуз абитуриент может подать через Центр государственных услуг или зарегистрировавшись на ЕПИГУ.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в вузы Узбекистана начинается с 20 июня и продолжится до 20 июля. При этом абитуриенты, сдающие творческий (профессиональный) экзамен, должны подать документы до 10 июля, сообщает УзА.
Между тем в Минюсте объяснили, что для подачи документов абитуриентам нужно обратиться в Центры государственных услуг. Кроме этого, поступающие могут зарегистрироваться на ЕПИГУ (my.gov.uz) и подать документы самостоятельно в электронном виде.
Для заполнения анкеты абитуриент должен предоставить в Центр госуслуг оригиналы следующих документов:
паспорт гражданина (справка с личным идентификационным номером физического лица, серией и номером паспорта по форме 09, выданная отделами внутренних дел);
свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16 лет;
документ об окончании общего среднего образования (на базе 11 классов) или среднего специального, профессионального учебного заведения (с приложением);
документ, подтверждающий право претендентов на льготы.
В Центр госуслуг также следует обратиться абитуриентам, не имеющим гражданства.

"В случае, если поступающий — иностранный гражданин, то оригиналы документов для поступления нужно будет предоставить в вуз лично", — уточнили Sputnik в министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Минюст напоминает, что запрещается вносить изменения в анкету после окончания срока приема документов. Кроме того, нельзя требовать от поступающих, чтобы они предоставили дополнительные документы.
Как подать документы онлайн — инструкция.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0