https://uz.sputniknews.ru/20230619/samara-zainteresovana-postavlyat-meditsinskiye-izdeliya-uzbekistan-36061407.html
Самарская область заинтересована поставлять медицинские изделия в Узбекистан
Самарская область заинтересована поставлять медицинские изделия в Узбекистан
Об этом говорили в ходе онлайн-встречи, прошедшей в Торгпредстве России в Узбекистане с предпринимателями Самарской области. 19.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-19T10:24+0500
2023-06-19T10:24+0500
2023-06-19T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вопросы получения регистрационных удостоверений для реализации медицинских изделий на территории Узбекистана обсудили представители Торгпредства России в республике с предприятиями Самарской области. Встреча прошла в формате онлайн, сообщает Торговое представительство.В ходе встречи вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Алексей Попов отметил, что для области Узбекистан остается одним из наиболее важных и перспективных рынков для развития торгового сотрудничества.Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию рынка республики, а также проконсультировал предприятия по ряду вопросов. Ранее мы сообщали, что российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги.
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узбекистан, россия, самара, самарская область, медицина, сотрудничество
узбекистан, россия, самара, самарская область, медицина, сотрудничество
Самарская область заинтересована поставлять медицинские изделия в Узбекистан
10:24 19.06.2023 (обновлено: 10:31 19.06.2023)
Об этом говорили в ходе онлайн-встречи, прошедшей в Торгпредстве России в Узбекистане с предпринимателями Самарской области.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Вопросы получения регистрационных удостоверений для реализации медицинских изделий на территории Узбекистана обсудили представители Торгпредства России в республике с предприятиями Самарской области. Встреча прошла в формате онлайн, сообщает Торговое представительство
.
В ходе встречи вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Алексей Попов отметил, что для области Узбекистан остается одним из наиболее важных и перспективных рынков для развития торгового сотрудничества.
Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию рынка республики, а также проконсультировал предприятия по ряду вопросов.