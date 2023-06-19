https://uz.sputniknews.ru/20230619/samara-zainteresovana-postavlyat-meditsinskiye-izdeliya-uzbekistan-36061407.html

Самарская область заинтересована поставлять медицинские изделия в Узбекистан

Самарская область заинтересована поставлять медицинские изделия в Узбекистан

Об этом говорили в ходе онлайн-встречи, прошедшей в Торгпредстве России в Узбекистане с предпринимателями Самарской области. 19.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-19T10:24+0500

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узбекистан

россия

самара

самарская область

медицина

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вопросы получения регистрационных удостоверений для реализации медицинских изделий на территории Узбекистана обсудили представители Торгпредства России в республике с предприятиями Самарской области. Встреча прошла в формате онлайн, сообщает Торговое представительство.В ходе встречи вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Алексей Попов отметил, что для области Узбекистан остается одним из наиболее важных и перспективных рынков для развития торгового сотрудничества.Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию рынка республики, а также проконсультировал предприятия по ряду вопросов. Ранее мы сообщали, что российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги.

узбекистан

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самара

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узбекистан, россия, самара, самарская область, медицина, сотрудничество