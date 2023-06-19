https://uz.sputniknews.ru/20230619/shavkat-mirziyoev-posetil-vystavku-nauchno-texnicheskix-dostijeniy-irana-foto-36059944.html

Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана — фото

Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана — фото

В экспозиции представили продукцию крупных научно-производственных компаний Ирана

2023-06-19T08:40+0500

2023-06-19T08:40+0500

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узбекистан

визит

официальный визит

иран

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран Шавкат Мирзиёев посетил специализированную выставку инноваций и технологий, которая открылась в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На выставке была представлена продукция крупных научно-производственных компаний Ирана в области высоких технологий и инноваций, машиностроения, приборостроения, медицинской техники, фармацевтики, современных строительных материалов, текстильной промышленности.Лидер Узбекистана осмотрел их выставочные стенды. Представители иранской промышленности продемонстрировали свои новейшие разработки в производстве различных турбин, лекарственных средств и их ингредиентов, медицинского оборудования, нефтяных катализаторов и искусственного текстиля.Шавкат Мирзиёев пообщался с руководителями компаний, ознакомился с презентациями новых технологий. По итогам посещения выставки ответственным лицам узбекской стороны поручено изучить возможности создания совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации пилотных проектов по внедрению в Узбекистане иранских технологий и инновационных решений.Следует отметить, что в городе Ташкенте состоялось открытие филиала иранского Дома инноваций и технологий (IHIT). Его деятельность будет способствовать развитию взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между двумя странами в сфере инновационных технологий и трансфера научных разработок.

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