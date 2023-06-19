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Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана — фото
Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана — фото
В экспозиции представили продукцию крупных научно-производственных компаний Ирана
2023-06-19T08:40+0500
2023-06-19T08:40+0500
2023-06-19T08:43+0500
узбекистан
визит
официальный визит
иран
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран Шавкат Мирзиёев посетил специализированную выставку инноваций и технологий, которая открылась в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На выставке была представлена продукция крупных научно-производственных компаний Ирана в области высоких технологий и инноваций, машиностроения, приборостроения, медицинской техники, фармацевтики, современных строительных материалов, текстильной промышленности.Лидер Узбекистана осмотрел их выставочные стенды. Представители иранской промышленности продемонстрировали свои новейшие разработки в производстве различных турбин, лекарственных средств и их ингредиентов, медицинского оборудования, нефтяных катализаторов и искусственного текстиля.Шавкат Мирзиёев пообщался с руководителями компаний, ознакомился с презентациями новых технологий. По итогам посещения выставки ответственным лицам узбекской стороны поручено изучить возможности создания совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации пилотных проектов по внедрению в Узбекистане иранских технологий и инновационных решений.Следует отметить, что в городе Ташкенте состоялось открытие филиала иранского Дома инноваций и технологий (IHIT). Его деятельность будет способствовать развитию взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между двумя странами в сфере инновационных технологий и трансфера научных разработок.
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узбекистан иран официальный визит президент шавкат мирзиёев выставка научно-производственные компании высокие технологии инновации машиностроение приборостроение медицинская техника фармацевтика современные строительные материалы текстильная промышленность
узбекистан иран официальный визит президент шавкат мирзиёев выставка научно-производственные компании высокие технологии инновации машиностроение приборостроение медицинская техника фармацевтика современные строительные материалы текстильная промышленность
Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана — фото
08:40 19.06.2023 (обновлено: 08:43 19.06.2023)
В экспозиции представили продукцию крупных научно-производственных компаний Ирана.
ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik.
В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран Шавкат Мирзиёев посетил специализированную выставку инноваций и технологий, которая открылась в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
На выставке была представлена продукция крупных научно-производственных компаний Ирана в области высоких технологий и инноваций, машиностроения, приборостроения, медицинской техники, фармацевтики, современных строительных материалов, текстильной промышленности.
Лидер Узбекистана осмотрел их выставочные стенды. Представители иранской промышленности продемонстрировали свои новейшие разработки в производстве различных турбин, лекарственных средств и их ингредиентов, медицинского оборудования, нефтяных катализаторов и искусственного текстиля.
Шавкат Мирзиёев пообщался с руководителями компаний, ознакомился с презентациями новых технологий. По итогам посещения выставки ответственным лицам узбекской стороны поручено изучить возможности создания совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации пилотных проектов по внедрению в Узбекистане иранских технологий и инновационных решений.
Следует отметить, что в городе Ташкенте состоялось открытие филиала иранского Дома инноваций и технологий (IHIT). Его деятельность будет способствовать развитию взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между двумя странами в сфере инновационных технологий и трансфера научных разработок.