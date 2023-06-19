https://uz.sputniknews.ru/20230619/shavkat-mirziyoyev-vstretilsya-verxovnym-duxovnym-liderom-irana-36059461.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана
Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана
В ходе встречи обсудили, в частности расширение взаимодействия в области торговли, инноваций, инвестиций, промышленной кооперации
2023-06-19T08:15+0500
2023-06-19T08:15+0500
2023-06-19T08:28+0500
узбекистан
иран
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
визит
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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. В рамках официального визита Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе дружеской и открытой беседы, стороны уделили особое внимание развитию и укреплению двусторонних связей, обсудили намеченные меры по дальнейшему углублению узбекско-иранского всеобъемлющего сотрудничества.Особо подчеркивалась достигнутая на протяжении многих веков культурно-историческая общность двух народов.Стороны, с удовлетворением отметив нарастающую динамику контактов, подчеркнули необходимость реализации перспективных совместных проектов и программ.Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев официальный визит иран встреча верховный духовный лидер аятолла сайид али хаменеи расширение взаимодействия области торговля инновации высокие технологии инвестиции промышленная кооперация транспорт коммуникации туризм культурно-гуманитарные обмены
узбекистан президент шавкат мирзиёев официальный визит иран встреча верховный духовный лидер аятолла сайид али хаменеи расширение взаимодействия области торговля инновации высокие технологии инвестиции промышленная кооперация транспорт коммуникации туризм культурно-гуманитарные обмены
Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана
08:15 19.06.2023 (обновлено: 08:28 19.06.2023)
В ходе встречи обсудили, в частности расширение взаимодействия в области торговли, инноваций, инвестиций, промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik.
В рамках официального визита Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи, сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе дружеской и открытой беседы, стороны уделили особое внимание развитию и укреплению двусторонних связей, обсудили намеченные меры по дальнейшему углублению узбекско-иранского всеобъемлющего сотрудничества.
Особо подчеркивалась достигнутая на протяжении многих веков культурно-историческая общность двух народов.
Стороны, с удовлетворением отметив нарастающую динамику контактов, подчеркнули необходимость реализации перспективных совместных проектов и программ.
"Отмечены практические шаги по расширению взаимодействия в таких областях, как торговля, инновации и высокие технологии, инвестиции, промышленная кооперация, транспорт и коммуникации, туризм и культурно-гуманитарные обмены", — говрится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.