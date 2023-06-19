https://uz.sputniknews.ru/20230619/shavkat-mirziyoyev-vstretilsya-verxovnym-duxovnym-liderom-irana-36059461.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана

Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана

В ходе встречи обсудили, в частности расширение взаимодействия в области торговли, инноваций, инвестиций, промышленной кооперации

2023-06-19T08:15+0500

2023-06-19T08:15+0500

2023-06-19T08:28+0500

узбекистан

иран

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

визит

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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. В рамках официального визита Шавкат Мирзиёев встретился с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе дружеской и открытой беседы, стороны уделили особое внимание развитию и укреплению двусторонних связей, обсудили намеченные меры по дальнейшему углублению узбекско-иранского всеобъемлющего сотрудничества.Особо подчеркивалась достигнутая на протяжении многих веков культурно-историческая общность двух народов.Стороны, с удовлетворением отметив нарастающую динамику контактов, подчеркнули необходимость реализации перспективных совместных проектов и программ.Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

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