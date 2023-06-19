https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkentskaya-oblast-19-iyunya-otklyuchenie-elektrichestvo-adresa-36088078.html
Где в Ташобласти отключили электричество – адреса
Где в Ташобласти отключили электричество – адреса
Жители трех областей Узбекистана временно остались без электричества.
2023-06-19T21:02+0500
2023-06-19T21:02+0500
2023-06-19T21:02+0500
узбекистан
ташкентская область
электричество
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкентской области из-за пыльной бури отключили электричество, передает Минэнерго.Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер. Без электричества остались жители следующих районов:Напомним, сильная пыльная буря накрыла четыре области Узбекистана – Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Навоийскую.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-obezopasit-sebya-vo-vremya-pylnyx-bur--infografika-33939429.html
узбекистан
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узбекистан ташкентская область отключение электричества электричество почему выключили
узбекистан ташкентская область отключение электричества электричество почему выключили
Где в Ташобласти отключили электричество – адреса
Жители трех областей Узбекистана временно остались без электричества. Причиной отключения стала пыльная буря.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
В Ташкентской области из-за пыльной бури отключили электричество, передает Минэнерго
.
"Из-за сильного ветра в Ташкентской области по состоянию на 20:00 для обеспечения безопасности отключили некоторые линии электропередачи",- отметило ведомство.
Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер. Без электричества остались жители следующих районов:
Напомним, сильная пыльная буря накрыла
четыре области Узбекистана – Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Навоийскую.