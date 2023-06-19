https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkentskaya-oblast-19-iyunya-otklyuchenie-elektrichestvo-adresa-36088078.html

Где в Ташобласти отключили электричество – адреса

Где в Ташобласти отключили электричество – адреса

Жители трех областей Узбекистана временно остались без электричества.

2023-06-19T21:02+0500

2023-06-19T21:02+0500

2023-06-19T21:02+0500

узбекистан

ташкентская область

электричество

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкентской области из-за пыльной бури отключили электричество, передает Минэнерго.Планируется, что электроснабжение восстановят после того, как стихнет ветер. Без электричества остались жители следующих районов:Напомним, сильная пыльная буря накрыла четыре области Узбекистана – Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Навоийскую.

https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-obezopasit-sebya-vo-vremya-pylnyx-bur--infografika-33939429.html

узбекистан

ташкентская область

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