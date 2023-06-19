https://uz.sputniknews.ru/20230619/tokaev-narbaeva-visit-36086423.html

Токаев обсудил с Нарбаевой межпарламентское взаимодействие

Токаев обсудил с Нарбаевой межпарламентское взаимодействие

Председатель Сената Олий Мажлиса находится в Астане, где принимает участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии.

2023-06-19T19:31+0500

2023-06-19T19:31+0500

2023-06-19T19:31+0500

казахстан

узбекистан

касым-жомарт токаев

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Межпарламентское взаимодействие и важные мероприятия обсудили на встрече в Астане председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахского лидера.Токаев поблагодарил Нарбаеву за поддержку и участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии, прошедшем в понедельник в Астане. Он выразил уверенность, что эта площадка поможет активизировать региональное взаимодействие и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.Танзила Нарбаева в свою очередь высоко оценила реформы, проходящие в Казахстане и крупные мероприятия, способствовавшие политической модернизации всей системы Казахстана.

казахстан

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