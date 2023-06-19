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Токаев обсудил с Нарбаевой межпарламентское взаимодействие
Токаев обсудил с Нарбаевой межпарламентское взаимодействие
Председатель Сената Олий Мажлиса находится в Астане, где принимает участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии.
2023-06-19T19:31+0500
2023-06-19T19:31+0500
2023-06-19T19:31+0500
казахстан
узбекистан
касым-жомарт токаев
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Межпарламентское взаимодействие и важные мероприятия обсудили на встрече в Астане председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахского лидера.Токаев поблагодарил Нарбаеву за поддержку и участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии, прошедшем в понедельник в Астане. Он выразил уверенность, что эта площадка поможет активизировать региональное взаимодействие и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.Танзила Нарбаева в свою очередь высоко оценила реформы, проходящие в Казахстане и крупные мероприятия, способствовавшие политической модернизации всей системы Казахстана.
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узбекистан казахстан касым жомарт токаев танзила нарбаева межпарламентское взаимодействие визит астана диалог женщин центральной азии
узбекистан казахстан касым жомарт токаев танзила нарбаева межпарламентское взаимодействие визит астана диалог женщин центральной азии
Токаев обсудил с Нарбаевой межпарламентское взаимодействие
Председатель Сената Олий Мажлиса находится в Астане, где принимает участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik.
Межпарламентское взаимодействие и важные мероприятия обсудили на встрече в Астане председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает
пресс-служба казахского лидера.
Токаев поблагодарил Нарбаеву за поддержку и участие в Диалоге женщин стран Центральной Азии, прошедшем в понедельник в Астане. Он выразил уверенность, что эта площадка поможет активизировать региональное взаимодействие и позволят выработать долгосрочные решения в области обеспечения гендерного равенства и устойчивого развития в Центральной Азии.
"Мы высоко оцениваем итоги моего государственного визита в Узбекистан в декабре прошлого года. 3 марта текущего года состоялась неофициальная встреча в Шымкенте, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы взаимодействия между нашими странами. Отрадно, что ведется слаженная работа не только на правительственном уровне, но и активно развивается межпарламентская дипломатия. Поэтому, я приветствую проведение второго Межпарламентского форума в следующем году в Самарканде", – отметил Токаев.
Танзила Нарбаева в свою очередь высоко оценила реформы, проходящие в Казахстане и крупные мероприятия, способствовавшие политической модернизации всей системы Казахстана.