https://uz.sputniknews.ru/20230620/entoni-blinken-ssha-podderjka-initsiativa-knr-mir-razresheniye-konflikt-ukraina-36105001.html

В США поддержали инициативу КНР по мирному разрешению украинского конфликта — Блинкен

В США поддержали инициативу КНР по мирному разрешению украинского конфликта — Блинкен

Соединенные Штаты одобряют инициативы Пекина в данном направлении, но при этом считают недостаточным прекращение военных действий.

2023-06-20T15:47+0500

2023-06-20T15:47+0500

2023-06-20T15:59+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. США поддерживают усилия Китая по укреплению мира, включая возможную конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, однако считают недостаточным прекращение военных действий, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщают РИА Новости.По словам дипломата, если Пекин предпринимает инициативы, которые действительно помогают решать проблемы и укреплять мир, Вашингтон поддерживает такие усилия.Также он добавил, что считает полезным и важным для таких значимых стран, как Китай, принимать участие в "достижении положительных результатов", отметив, что поднимал этот вопрос в ходе своих переговоров в Пекине с властями КНР.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Запад постоянно призывает РФ к переговорам. Москва проявляет к ним готовность, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле сообщили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.В ходе российской военной операции против Киева увеличилось число российских регионов. По результатам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, эти территории стали субъектами РФ. В марте 2014 года, в состав России по итогам всенародного голосования вошел Крым. Однако украинская сторона не признаёт легитимность этих референдумов.Ранее американский миллиардер согласился с мнением о провале наступления ВСУ.

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