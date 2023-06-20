https://uz.sputniknews.ru/20230620/ilon-mask-mneniye-proval-kontrnastupleniye-vsu-podderjka-36096779.html

"Хорошо сказано" — Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

"Хорошо сказано" — Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

Американский миллиардер одобрил статью инвестора Дэвида Сакса, где тот прогнозирует поражение Соединенных Штатов на Украине.

2023-06-20T13:25+0500

2023-06-20T13:25+0500

2023-06-20T13:28+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение о провале контрнаступления ВСУ, изложенное в статье бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.Об этом сообщает РИА Новости. Автор статьи напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.Сравнив происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх, бизнесмен резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине.Илон Маск регулярно делает скептические замечания по поводу конфликта на Украине. К примеру, на прошлой неделе он заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами. Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом: "Чем это закончится?".Напомним, Sputnik сообщал о том, что российские разведчики на Авдеевском направлении сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.

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