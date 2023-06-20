https://uz.sputniknews.ru/20230620/ilon-mask-mneniye-proval-kontrnastupleniye-vsu-podderjka-36096779.html
"Хорошо сказано" — Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
"Хорошо сказано" — Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
Американский миллиардер одобрил статью инвестора Дэвида Сакса, где тот прогнозирует поражение Соединенных Штатов на Украине.
2023-06-20T13:25+0500
2023-06-20T13:25+0500
2023-06-20T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение о провале контрнаступления ВСУ, изложенное в статье бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.Об этом сообщает РИА Новости. Автор статьи напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.Сравнив происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх, бизнесмен резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине.Илон Маск регулярно делает скептические замечания по поводу конфликта на Украине. К примеру, на прошлой неделе он заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами. Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом: "Чем это закончится?".Напомним, Sputnik сообщал о том, что российские разведчики на Авдеевском направлении сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.
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в мире украина сша россия илон маск спецоперация всу вооруженные силы сша
в мире украина сша россия илон маск спецоперация всу вооруженные силы сша
"Хорошо сказано" — Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ
13:25 20.06.2023 (обновлено: 13:28 20.06.2023)
Американский миллиардер одобрил статью инвестора Дэвида Сакса, где тот прогнозирует поражение Соединенных Штатов на Украине.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение о провале контрнаступления ВСУ, изложенное в статье бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.
Об этом сообщает РИА Новости.
"…с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей", — говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter.
Автор статьи напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.
Сравнив происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх, бизнесмен резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине.
"Хорошо сказано", — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Илон Маск регулярно делает скептические замечания по поводу конфликта на Украине. К примеру, на прошлой неделе он заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами.
Ранее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом: "Чем это закончится?".
Напомним, Sputnik сообщал о том, что российские разведчики на Авдеевском направлении сняли на видео
уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ производства стран НАТО.