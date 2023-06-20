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https://uz.sputniknews.ru/20230620/izvestnyy-uzbekskiy-artist-poluchil-prestijnuyu-teatralnuyu-premiyu-foto-36092719.html
Знаменитый узбекский артист получил престижную театральную премию — фото
Знаменитый узбекский артист получил престижную театральную премию — фото
Церемония вручения премии прошла в театре им. Евгения Вахтангова в Москве
2023-06-20T09:34+0500
2023-06-20T09:45+0500
узбекистан
театр
рустам сагдуллаев
премия
профессор
вгик
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Театральную премию "Хрустальная Турандот" вручили мастеру Ташкентского ВГИКа Рустаму Сагдуллаеву, сообщает филиал вуза.В предыдущие годы лауреатами премии становились Василий Лановой, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Юлия Пересильд и многие другие.Напомним, XXXII Церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" прошла в театре им. Евгения Вахтангова в Москве.Ранее заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИКа.
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узбекистан россия москва артист театр театральная премия церемония вручения рустам сагдуллаев ташкентский вгик хрустальная турандот театр имени евгения вахтангова лауреаты василий лановой олег ефремов юрий любимов олег табаков марк захаров армен джигарханян валентин гафт инна чурикова владимир машков евгений миронов чулпан хаматова юлия пересильд
узбекистан россия москва артист театр театральная премия церемония вручения рустам сагдуллаев ташкентский вгик хрустальная турандот театр имени евгения вахтангова лауреаты василий лановой олег ефремов юрий любимов олег табаков марк захаров армен джигарханян валентин гафт инна чурикова владимир машков евгений миронов чулпан хаматова юлия пересильд

Знаменитый узбекский артист получил престижную театральную премию — фото

09:34 20.06.2023 (обновлено: 09:45 20.06.2023)
© Ташкентский филиал ВГИКаРустаму Сагдуллаеву вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
Рустаму Сагдуллаеву вручили театральную премию Хрустальная Турандот - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Ташкентский филиал ВГИКа
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Церемония вручения премии прошла в театре им. Евгения Вахтангова в Москве.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Театральную премию "Хрустальная Турандот" вручили мастеру Ташкентского ВГИКа Рустаму Сагдуллаеву, сообщает филиал вуза.
© Ташкентский филиал ВГИКаРустаму Сагдуллаеву вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
Рустаму Сагдуллаеву вручили театральную премию Хрустальная Турандот - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Рустаму Сагдуллаеву вручили театральную премию "Хрустальная Турандот"
© Ташкентский филиал ВГИКа

"Изначально "Хрустальная Турандот" создавалась как московская театральная премия, но в этот раз она шагнула не только за пределы Москвы, но и за пределы России, таким образом Почетный приз "За честь, достоинство и служение зрителю" вручен мастеру Ташкентского ВГИКа, профессору Рустаму Сагдуллаеву", — говорится в сообщении.

В предыдущие годы лауреатами премии становились Василий Лановой, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Юлия Пересильд и многие другие.
Напомним, XXXII Церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" прошла в театре им. Евгения Вахтангова в Москве.
Ранее заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИКа.
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