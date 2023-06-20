Знаменитый узбекский артист получил престижную театральную премию — фото

"Изначально "Хрустальная Турандот" создавалась как московская театральная премия, но в этот раз она шагнула не только за пределы Москвы, но и за пределы России, таким образом Почетный приз "За честь, достоинство и служение зрителю" вручен мастеру Ташкентского ВГИКа, профессору Рустаму Сагдуллаеву", — говорится в сообщении.