https://uz.sputniknews.ru/20230620/smid-odkb-protiv-gonka-voorujeniy-kosmos-36122295.html

Главы МИД стран ОДКБ выступили против гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран ОДКБ выступили против гонки вооружений в космосе

Члены СМИД ОДКБ обсудили гонку вооружений в космосе и текущую обстановку в Афганистане.

2023-06-20T18:28+0500

2023-06-20T18:28+0500

2023-06-20T18:28+0500

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сергей алейник

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Члены СМИД ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе, передает РИА Новости.Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, прошедшего в Минске.В ходе мероприятия министры приняли ряд документов о работе организации, которые далее передадут на рассмотрение Совету коллективной безопасности.Также он отметил, что ситуация в Афганистане – все еще серьезный вызов безопасности и стабильности ОДКБ, особенно для Таджикистана из-за общей границы. Среди угрожающих факторов – терроризм, организованная преступность и наркотрафик.Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – региональная международная организация, в задачи которой входит обеспечение коллективной безопасности. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20230620/skladyorujiye-boyepripasy-nato-nexvatka-prichina-36106141.html

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