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Главы МИД стран ОДКБ выступили против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран ОДКБ выступили против гонки вооружений в космосе
Члены СМИД ОДКБ обсудили гонку вооружений в космосе и текущую обстановку в Афганистане.
2023-06-20T18:28+0500
2023-06-20T18:28+0500
2023-06-20T18:28+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Члены СМИД ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе, передает РИА Новости.Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, прошедшего в Минске.В ходе мероприятия министры приняли ряд документов о работе организации, которые далее передадут на рассмотрение Совету коллективной безопасности.Также он отметил, что ситуация в Афганистане – все еще серьезный вызов безопасности и стабильности ОДКБ, особенно для Таджикистана из-за общей границы. Среди угрожающих факторов – терроризм, организованная преступность и наркотрафик.Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – региональная международная организация, в задачи которой входит обеспечение коллективной безопасности. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20230620/skladyorujiye-boyepripasy-nato-nexvatka-prichina-36106141.html
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политика в мире одкб гонка вооружений в космосе смид одкб вооружение космос беларусь сергей алейник
политика в мире одкб гонка вооружений в космосе смид одкб вооружение космос беларусь сергей алейник
Главы МИД стран ОДКБ выступили против гонки вооружений в космосе
На встрече в Минске министры иностранных дел ОДКБ обсудили гонку вооружений в космосе и текущую обстановку в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Члены СМИД ОДКБ приняли заявление против гонки вооружений в космосе, передает РИА Новости
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Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, прошедшего в Минске.
В ходе мероприятия министры приняли ряд документов о работе организации, которые далее передадут на рассмотрение Совету коллективной безопасности.
"Сегодня мы также приняли два заявления министров иностранных дел – о положении дел в Афганистане и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве",- добавил Алейник.
Также он отметил, что ситуация в Афганистане – все еще серьезный вызов безопасности и стабильности ОДКБ, особенно для Таджикистана из-за общей границы. Среди угрожающих факторов – терроризм, организованная преступность и наркотрафик.
"В заявлении мы подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности, в том числе с точки зрения поддержания мира и стабильности на южных рубежах Организации", - подвел итог Алейник.
Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – региональная международная организация, в задачи которой входит обеспечение коллективной безопасности. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.