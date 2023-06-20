https://uz.sputniknews.ru/20230620/tashoblast-narushitel-zaplatil-millionnyy-shtraf-za-nezakonnyy-vybros-musora-36093543.html
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте, его нашли и оштрафовали
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте, его нашли и оштрафовали
В Узбекистане продолжают штрафовать за выброс строительного мусора в неположенных местах
2023-06-20T09:51+0500
2023-06-20T09:51+0500
2023-06-20T10:23+0500
узбекистан
мусор
экология
штраф
ташкентская область
правонарушение
камера
видеонаблюдение
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Бостанлыкском районе на территории махалли "Кичик сой", мужчина выбросил мусор в неположенном месте. Это нарушение попало в камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, сообщает ведомство.В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 91-1, части 3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Гражданин выплатил штраф в размере 1 млн 650 тыс. сумов. Ранее в Ташобласти нарушителя заставили убрать за собой мусор и оплатить большой штраф.
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узбекистан экология штраф нарушитель строительный мусор бостанлыкский район ташкентская область махалля кичик сой камера видеонаблюдения центральное управление диспетчеризации и онлайн-мониторинга министерства экологии охраны окружающей среды и изменения климата
узбекистан экология штраф нарушитель строительный мусор бостанлыкский район ташкентская область махалля кичик сой камера видеонаблюдения центральное управление диспетчеризации и онлайн-мониторинга министерства экологии охраны окружающей среды и изменения климата
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте, его нашли и оштрафовали
09:51 20.06.2023 (обновлено: 10:23 20.06.2023)
В Узбекистане продолжают штрафовать за выброс строительного мусора в неположенных местах. На этот раз пойман нарушитель в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
В Бостанлыкском районе на территории махалли "Кичик сой", мужчина выбросил мусор в неположенном месте. Это нарушение попало в камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, сообщает ведомство
.
В отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 91-1, части 3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
Гражданин выплатил штраф в размере 1 млн 650 тыс. сумов.