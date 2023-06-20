https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-andijanskaya-oblast-molniya-udar-podrostki-yunosha-smert-36110377.html
Молния ударила в двух подростков в Узбекистане — один из них погиб
Молния ударила в двух подростков в Узбекистане — один из них погиб
Пострадавшая от грозового электрического разряда 15-летняя девочка сейчас проходит лечение в больнице.
2023-06-20T15:54+0500
2023-06-20T15:54+0500
2023-06-20T15:54+0500
происшествия
общество
узбекистан
андижанская область
молния
удар
гибель
генеральная прокуратура узбекистана
молодежь
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Накануне в Пахтаабадском районе Андижанской области молния ударила в 17-летнего парня и 15-летнюю девочку, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.Несмотря на оказанную медиками помощь, молодой человек скончался.Состояние девочки удовлетворительное, она находится на лечении в больнице.В настоящее время прокуратура проводит следственные действия.Ранее Sputnik публиковал фото удара молнии.
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происшествия общество узбекистан андижанская область молния удар молодежь генеральная прокуратура узбекистана
происшествия общество узбекистан андижанская область молния удар молодежь генеральная прокуратура узбекистана
Молния ударила в двух подростков в Узбекистане — один из них погиб
15-летняя девочка, пострадавшая от грозового электрического разряда, сейчас находится в больнице.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Накануне в Пахтаабадском районе Андижанской области молния ударила в 17-летнего парня и 15-летнюю девочку, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.
Несмотря на оказанную медиками помощь, молодой человек скончался.
Состояние девочки удовлетворительное, она находится на лечении в больнице.
В настоящее время прокуратура проводит следственные действия.
Ранее Sputnik публиковал фото
удара молнии.