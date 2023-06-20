https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-andijanskaya-oblast-molniya-udar-podrostki-yunosha-smert-36110377.html

Молния ударила в двух подростков в Узбекистане — один из них погиб

Молния ударила в двух подростков в Узбекистане — один из них погиб

Пострадавшая от грозового электрического разряда 15-летняя девочка сейчас проходит лечение в больнице.

2023-06-20T15:54+0500

2023-06-20T15:54+0500

2023-06-20T15:54+0500

происшествия

общество

узбекистан

андижанская область

молния

удар

гибель

генеральная прокуратура узбекистана

молодежь

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Накануне в Пахтаабадском районе Андижанской области молния ударила в 17-летнего парня и 15-летнюю девочку, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.Несмотря на оказанную медиками помощь, молодой человек скончался.Состояние девочки удовлетворительное, она находится на лечении в больнице.В настоящее время прокуратура проводит следственные действия.Ранее Sputnik публиковал фото удара молнии.

узбекистан

андижанская область

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