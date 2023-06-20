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https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-oformleniye-rebenok-pervyy-klass-36119266.html
Как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс
Как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс
В этом учебном году в первый класс пойдут более 730 тысяч детей по всей республике. Регистрация детей в онлайн-системе Министерства дошкольного и школьного образования уже началась.
2023-06-20T17:36+0500
2023-06-20T17:36+0500
общество
школа
узбекистан
онлайн
регистрация
информационные технологии
документы
дети
министерство
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik .Прием документов в первый класс в Узбекистане начался 20 июня, сообщили в министерстве дошкольного и школьного образования. Принимать детей в 1-й класс будут в два этапа. С 20 июня по 31 июля — в пределах микрорегионов, а 1 — 15 августа за их пределами.В 43 районах (городах) документы в 1-й класс нужно подать в электронном виде , через онлайн-систему МДШО.Для входа и регистрации в системе нужно ввести свой номер телефона. И далее заполнять требуемые поля. Например, указать степень родства (мама или папа), свидетельство о рождении ребенка и выбрать школу.В остальных регионах принимать документы будут непосредственно в учебном заведении, детей в электронной системе министерства (adm.maktab.uz) зарегистрирует школьная администрация.В министерстве дошкольного и школьного образования напоминают, что по закону "Об образовании" (статья 9) детей принимают в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. Таким образом в этом году первоклашками станут дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2016 года.Дополнительную информацию о процессе электронного приема можно получить по телефону колл-центра министерства (71) 203-07-04 или через официальный канал @Mymaktab_uz в Telegram.Ранее Sputnik сообщал о том, что в школах Узбекистана введут новый предмет.
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общество школа узбекистан онлайн регистрация информационные технологии документы дети министерство
общество школа узбекистан онлайн регистрация информационные технологии документы дети министерство

Как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс

17:36 20.06.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПервоклассники
Первоклассники - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В этом учебном году в первый класс пойдут более 730 тысяч детей по всей республике. Регистрация детей в онлайн-системе министерства дошкольного и школьного образования уже началась.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik .Прием документов в первый класс в Узбекистане начался 20 июня, сообщили в министерстве дошкольного и школьного образования. Принимать детей в 1-й класс будут в два этапа. С 20 июня по 31 июля — в пределах микрорегионов, а 1 — 15 августа за их пределами.
В 43 районах (городах) документы в 1-й класс нужно подать в электронном виде , через онлайн-систему МДШО.
© Министерство Дошкольного и школьного образования Республики УзбекистанОнлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан.
Онлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Онлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан.
© Министерство Дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан
"В этом случае, с 20 июня родители должны зарегистрироваться и подать заявку через электронную платформу my.maktab.uz", — уточнили в ведомстве.
Для входа и регистрации в системе нужно ввести свой номер телефона. И далее заполнять требуемые поля. Например, указать степень родства (мама или папа), свидетельство о рождении ребенка и выбрать школу.
© Министерство Дошкольного и школьного образования Республики УзбекистанОнлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан.
Онлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Онлайн-система приема учеников в общеобразовательные школы Республики Узбекистан.
© Министерство Дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан
В остальных регионах принимать документы будут непосредственно в учебном заведении, детей в электронной системе министерства (adm.maktab.uz) зарегистрирует школьная администрация.
В министерстве дошкольного и школьного образования напоминают, что по закону "Об образовании" (статья 9) детей принимают в школу в том году, когда им исполняется 7 лет. Таким образом в этом году первоклашками станут дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Дополнительную информацию о процессе электронного приема можно получить по телефону колл-центра министерства (71) 203-07-04 или через официальный канал @Mymaktab_uz в Telegram.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в школах Узбекистана введут новый предмет.
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