https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-shkola-predmet-psixologiya-36096367.html

В школах Узбекистана введут новый предмет — какой

В школах Узбекистана введут новый предмет — какой

На уроках школьников научат самоуправлению и борьбе с депрессией.

2023-06-20T10:42+0500

2023-06-20T10:42+0500

2023-06-20T11:17+0500

узбекистан

образование

образование в узбекистане

школа

программа

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В школах Узбекистана запустят специальные часы социально-эмоционального обучения (Social Emotional Learning, SEL).Соответствующее постановление уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Дополнительные уроки будут проходить в рамках существующих предметов и внеклассных часов в школьной программе.Так, школьников будут учить:Организацией специальных часов займутся министерство дошкольного и школьного образования совместно с министерством здравоохранения.Ранее стало известно, что в Узбекистане информатику будут преподавать с младших классов.

https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-samarkand-ministr-xilola-umarova-vstrecha-gensek-otg-35948569.html

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