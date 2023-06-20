https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-shkola-predmet-psixologiya-36096367.html
В школах Узбекистана введут новый предмет — какой
В школах Узбекистана введут новый предмет — какой
На уроках школьников научат самоуправлению и борьбе с депрессией.
2023-06-20T10:42+0500
2023-06-20T10:42+0500
2023-06-20T11:17+0500
узбекистан
образование
образование в узбекистане
школа
программа
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В школах Узбекистана запустят специальные часы социально-эмоционального обучения (Social Emotional Learning, SEL).Соответствующее постановление уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Дополнительные уроки будут проходить в рамках существующих предметов и внеклассных часов в школьной программе.Так, школьников будут учить:Организацией специальных часов займутся министерство дошкольного и школьного образования совместно с министерством здравоохранения.Ранее стало известно, что в Узбекистане информатику будут преподавать с младших классов.
https://uz.sputniknews.ru/20230614/uzbekistan-samarkand-ministr-xilola-umarova-vstrecha-gensek-otg-35948569.html
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узбекистан образование в узбекистане школьное образование школа культура психология здоровье новый школьный предмет
узбекистан образование в узбекистане школьное образование школа культура психология здоровье новый школьный предмет
В школах Узбекистана введут новый предмет — какой
10:42 20.06.2023 (обновлено: 11:17 20.06.2023)
На уроках школьники будут изучать навыки самоуправления, преодоления сложных жизненных ситуаций, а также профилактику тревоги и суицида.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В школах Узбекистана запустят специальные часы социально-эмоционального обучения (Social Emotional Learning, SEL).
Соответствующее постановление
уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Дополнительные уроки будут проходить в рамках существующих предметов и внеклассных часов в школьной программе.
Так, школьников будут учить:
преодолению сложных жизненных ситуаций;
профилактике тревоги и суицида.
Организацией специальных часов займутся министерство дошкольного и школьного образования совместно с министерством здравоохранения.
Ранее стало известно, что в Узбекистане информатику будут преподавать
с младших классов.