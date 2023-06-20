https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-rossiya-predpriyatiye-sotrudnichestvo-investitsiya-36111680.html

Почему в Узбекистане становится больше российских компаний — эксперты

Почему в Узбекистане становится больше российских компаний — эксперты

Какие условия созданы в Узбекистане для иностранных компаний

2023-06-20T21:00+0500

2023-06-20T21:00+0500

2023-06-20T21:00+0500

экономика

узбекистан

россия

предприятия

инвестиции

капитал

торговое представительство

бахтиёр эргашев

константин злыгостев

инфографика

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Россия остается лидером по открытию своих предприятий в Узбекистане. С начала этого года в республике заработали более 300 новых компаний с российским капиталом. О том, что этому способствует — читайте в материале Sputnik.По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. При этом по количеству вновь созданных компаний в списке лидирует Россия (376), затем идут Китай (245) и Турция (121). Среди других стран также Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, США и Германия.Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российскими инвестициями. Среди самых перспективных направлений для развития сотрудничества такие отрасли, как авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля, логистика, строительство.Почему российским предпринимателям выгодно открывать свои компании в республике? По мнению торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, большую роль в этом играет схожесть законов и отсутствие языковых барьеров.Между тем, директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев обращает внимание на то, что активное развитие российского бизнеса в Узбекистане — тенденция не сегодняшнего дня. Последние несколько лет, начиная с 2017-2018 года, и даже в период пандемии, российский капитал активно работал в Узбекистане. Например, в 2021 году российских предприятий в республике насчитывалось 2 335.Россия, в свою очередь, не только удерживает первенство по количеству совместных предприятий в стране, но и является одним из лидеров по объему вложенных инвестиций в экономику Узбекистана. Сегодня это более $10 млрд.Выгодные условия в виде правовых гарантий, специальных таможенных и налоговых льгот отмечает и Константин Злыгостев. По его мнению, один из наиболее ярких примеров успешного и эффективного двустороннего инвестиционного сотрудничества — создание в Ташкентской области российско-узбекского технопарка "Чирчик". В настоящее время там реализуют более 30 инвестпроектов на общую сумму более $200 млн.О востребованности и эффективности такого стратегического подхода говорит открытие в этом году уже второй российско-узбекской площадки — технопарка в Джизаке.По словам Константина Злыгостева, размещение производств на таких площадках имеет ряд преимуществ для российских компаний. Прежде всего — это отсутствие ограничений по минимальному объему инвестиций по проектам и наличие российских представителей в управляющей компании технопарков.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане.

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экономика узбекистан россия предприятие инвестиции капитал торговое представительство бахтиер эргашев константин злыгостев инфографика