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https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-rossiya-predpriyatiye-sotrudnichestvo-investitsiya-36111680.html
Почему в Узбекистане становится больше российских компаний — эксперты
Почему в Узбекистане становится больше российских компаний — эксперты
Какие условия созданы в Узбекистане для иностранных компаний
2023-06-20T21:00+0500
2023-06-20T21:00+0500
экономика
узбекистан
россия
предприятия
инвестиции
капитал
торговое представительство
бахтиёр эргашев
константин злыгостев
инфографика
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Россия остается лидером по открытию своих предприятий в Узбекистане. С начала этого года в республике заработали более 300 новых компаний с российским капиталом. О том, что этому способствует — читайте в материале Sputnik.По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. При этом по количеству вновь созданных компаний в списке лидирует Россия (376), затем идут Китай (245) и Турция (121). Среди других стран также Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, США и Германия.Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российскими инвестициями. Среди самых перспективных направлений для развития сотрудничества такие отрасли, как авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля, логистика, строительство.Почему российским предпринимателям выгодно открывать свои компании в республике? По мнению торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, большую роль в этом играет схожесть законов и отсутствие языковых барьеров.Между тем, директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев обращает внимание на то, что активное развитие российского бизнеса в Узбекистане — тенденция не сегодняшнего дня. Последние несколько лет, начиная с 2017-2018 года, и даже в период пандемии, российский капитал активно работал в Узбекистане. Например, в 2021 году российских предприятий в республике насчитывалось 2 335.Россия, в свою очередь, не только удерживает первенство по количеству совместных предприятий в стране, но и является одним из лидеров по объему вложенных инвестиций в экономику Узбекистана. Сегодня это более $10 млрд.Выгодные условия в виде правовых гарантий, специальных таможенных и налоговых льгот отмечает и Константин Злыгостев. По его мнению, один из наиболее ярких примеров успешного и эффективного двустороннего инвестиционного сотрудничества — создание в Ташкентской области российско-узбекского технопарка "Чирчик". В настоящее время там реализуют более 30 инвестпроектов на общую сумму более $200 млн.О востребованности и эффективности такого стратегического подхода говорит открытие в этом году уже второй российско-узбекской площадки — технопарка в Джизаке.По словам Константина Злыгостева, размещение производств на таких площадках имеет ряд преимуществ для российских компаний. Прежде всего — это отсутствие ограничений по минимальному объему инвестиций по проектам и наличие российских представителей в управляющей компании технопарков.Ранее Sputnik сообщал о том, что российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане.
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Анна Желиховская
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экономика узбекистан россия предприятие инвестиции капитал торговое представительство бахтиер эргашев константин злыгостев инфографика
экономика узбекистан россия предприятие инвестиции капитал торговое представительство бахтиер эргашев константин злыгостев инфографика

Почему в Узбекистане становится больше российских компаний — эксперты

21:00 20.06.2023
© Министерство обороны РФ / Флаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Министерство обороны РФ /
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Россия удерживает первенство по количеству совместных предприятий в Узбекистане, а также является одним из лидеров по объему вложенных инвестиций в экономику республики.
Россия остается лидером по открытию своих предприятий в Узбекистане. С начала этого года в республике заработали более 300 новых компаний с российским капиталом. О том, что этому способствует — читайте в материале Sputnik.
По данным Агентства статистики, в Узбекистане за 5 месяцев 2023 года создали 1 279 предприятий с участием иностранного капитала. При этом по количеству вновь созданных компаний в списке лидирует Россия (376), затем идут Китай (245) и Турция (121). Среди других стран также Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, США и Германия.
Какие страны лидируют по открытию своих компаний в Узбекистане инфографика - Sputnik Узбекистан
Какие страны лидируют по открытию своих компаний в Узбекистане инфографика - Sputnik Узбекистан
Сегодня в Узбекистане действуют порядка 3 700 предприятий с российскими инвестициями. Среди самых перспективных направлений для развития сотрудничества такие отрасли, как авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля, логистика, строительство.
Почему российским предпринимателям выгодно открывать свои компании в республике? По мнению торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, большую роль в этом играет схожесть законов и отсутствие языковых барьеров.

"Не стоит забывать, что рынки России и Узбекистана во многом похожи благодаря отсутствию языковых барьеров, особенностям менталитета, культурно-исторической общности и схожести законодательной базы. В текущих экономических условиях, когда многие российские компании заинтересованы в открытии своих представительств и локализации производств, Узбекистан стал одной из наиболее перспективных в этом отношении стран", — отметил Злыгостев.

Между тем, директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев обращает внимание на то, что активное развитие российского бизнеса в Узбекистане — тенденция не сегодняшнего дня. Последние несколько лет, начиная с 2017-2018 года, и даже в период пандемии, российский капитал активно работал в Узбекистане. Например, в 2021 году российских предприятий в республике насчитывалось 2 335.
Россия, в свою очередь, не только удерживает первенство по количеству совместных предприятий в стране, но и является одним из лидеров по объему вложенных инвестиций в экономику Узбекистана. Сегодня это более $10 млрд.
"Эти цифры являются показателем тех процессов, которые происходят уже несколько лет и эти процессы будут, наверное, только углубляться. С чем это связано? Узбекистан смог реально создать благоприятные условия для вложения инвестиций. Для большинства российских предприятий узбекский рынок понятен, понятны институты, нормативно-правовая база, которая регулирует налоговую, таможенно-тарифную, банковско-кредитную сферы", — уточнил Бахтиер Эргашев.
Выгодные условия в виде правовых гарантий, специальных таможенных и налоговых льгот отмечает и Константин Злыгостев. По его мнению, один из наиболее ярких примеров успешного и эффективного двустороннего инвестиционного сотрудничества — создание в Ташкентской области российско-узбекского технопарка "Чирчик". В настоящее время там реализуют более 30 инвестпроектов на общую сумму более $200 млн.
© Sputnik/Зафар ХалиловТехнопарк "Чирчик".
Технопарк Чирчик. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
Технопарк "Чирчик".
© Sputnik/Зафар Халилов
О востребованности и эффективности такого стратегического подхода говорит открытие в этом году уже второй российско-узбекской площадки — технопарка в Джизаке.
По словам Константина Злыгостева, размещение производств на таких площадках имеет ряд преимуществ для российских компаний. Прежде всего — это отсутствие ограничений по минимальному объему инвестиций по проектам и наличие российских представителей в управляющей компании технопарков.
Ранее Sputnik сообщал о том, что российская фармкомпания обсуждает строительство завода в Узбекистане.
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