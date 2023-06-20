https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-trudovoy-staj-rabota-priusadebnyy-uchastok-zemlya-36089695.html

В Узбекистане засчитают трудовой стаж за работу на приусадебных участках

В Узбекистане засчитают трудовой стаж за работу на приусадебных участках

Владелец земли и его семья должны заниматься сельским хозяйством, чтобы засчитали стаж.

2023-06-20T08:15+0500

2023-06-20T08:15+0500

2023-06-20T08:15+0500

узбекистан

налоги

земля

стаж

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане владельцы личных приусадебных земельных участков теперь могут добровольно уплачивать социальный налог для исчисления трудового стажа.Для зачисления стажа владельцы земли и члены их семей должны заниматься:При этом социальных налог уплачивается независимо от площади принадлежащего приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц.Ранее разрешалось платить социальный налог при наличии земельного участка размером 0,04 га, крупного рогатого скота или 50 голов птицы.

https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-detskie-lagerya-nalog-osvobojdenie-36072350.html

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узбекистан налоги налог земля трудовой стаж