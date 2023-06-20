https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-trudovoy-staj-rabota-priusadebnyy-uchastok-zemlya-36089695.html
В Узбекистане засчитают трудовой стаж за работу на приусадебных участках
В Узбекистане засчитают трудовой стаж за работу на приусадебных участках
Владелец земли и его семья должны заниматься сельским хозяйством, чтобы засчитали стаж.
2023-06-20T08:15+0500
2023-06-20T08:15+0500
2023-06-20T08:15+0500
узбекистан
налоги
земля
стаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/10/20513630_0:610:1300:1341_1920x0_80_0_0_6d7c820815405087a4b16728446f5be7.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане владельцы личных приусадебных земельных участков теперь могут добровольно уплачивать социальный налог для исчисления трудового стажа.Для зачисления стажа владельцы земли и члены их семей должны заниматься:При этом социальных налог уплачивается независимо от площади принадлежащего приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц.Ранее разрешалось платить социальный налог при наличии земельного участка размером 0,04 га, крупного рогатого скота или 50 голов птицы.
https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-detskie-lagerya-nalog-osvobojdenie-36072350.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/10/20513630_14:662:1178:1535_1920x0_80_0_0_c89982f4203830c8e323c5bf94d4a5d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан налоги налог земля трудовой стаж
узбекистан налоги налог земля трудовой стаж
В Узбекистане засчитают трудовой стаж за работу на приусадебных участках
Владелец земли и его семья должны заниматься сельским хозяйством, чтобы засчитали стаж.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
В Узбекистане владельцы личных приусадебных земельных участков теперь могут добровольно уплачивать
социальный налог для исчисления трудового стажа.
Для зачисления стажа владельцы земли и члены их семей должны заниматься:
разведением птиц, кроликов, пчел;
выращиванием лимонов и цветов.
При этом социальных налог уплачивается независимо от площади принадлежащего приусадебного земельного участка или количества выращиваемых ими домашних животных и птиц.
Ранее разрешалось платить социальный налог при наличии земельного участка размером 0,04 га, крупного рогатого скота или 50 голов птицы.