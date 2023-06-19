https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-detskie-lagerya-nalog-osvobojdenie-36072350.html

В Узбекистане детские лагеря освободят от налога в несезонное время

В Узбекистане детские лагеря освободят от налога в несезонное время

Детские лагеря смогут три года не платить этот налог в внесезонное время.

2023-06-19T14:59+0500

2023-06-19T14:59+0500

2023-06-19T15:12+0500

общество

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детский отдых

дети

налоговые льготы

лагерь

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узбекистане до 1 января 2026 года детские лагеря освободят от налога на прибыль.Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Также отменят требование об обязательной сертификации мест отдыха, находящихся на территории лагерей. Согласно документу, данные ограничения будут действовать в несезонное для отдыха время.Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана.В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20230619/kakiye-dokumenty-nujny-dlya-postupleniya-vuzy-uzbekistana-spisok-36065415.html

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