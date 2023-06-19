https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-detskie-lagerya-nalog-osvobojdenie-36072350.html
В Узбекистане детские лагеря освободят от налога в несезонное время
В Узбекистане детские лагеря освободят от налога в несезонное время
Детские лагеря смогут три года не платить этот налог в внесезонное время.
2023-06-19T14:59+0500
2023-06-19T14:59+0500
2023-06-19T15:12+0500
общество
отдых
детский отдых
дети
налоговые льготы
лагерь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узбекистане до 1 января 2026 года детские лагеря освободят от налога на прибыль.Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Также отменят требование об обязательной сертификации мест отдыха, находящихся на территории лагерей. Согласно документу, данные ограничения будут действовать в несезонное для отдыха время.Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана.В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории. Ежегодно из государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20230619/kakiye-dokumenty-nujny-dlya-postupleniya-vuzy-uzbekistana-spisok-36065415.html
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узбекистан общество отдых дети детский отдых налог налоговые льготы детский лагерь
узбекистан общество отдых дети детский отдых налог налоговые льготы детский лагерь
В Узбекистане детские лагеря освободят от налога в несезонное время
14:59 19.06.2023 (обновлено: 15:12 19.06.2023)
Детские лагеря смогут три года не платить налог на прибыль, полученную в внесезонное время.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узбекистане до 1 января 2026 года детские лагеря освободят от налога на прибыль.
Соответствующий указ
подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Также отменят требование об обязательной сертификации мест отдыха, находящихся на территории лагерей. Согласно документу, данные ограничения будут действовать в несезонное для отдыха время.
Ранее решением президента 65 детских оздоровительных лагерей перешли
на баланс Федерации профсоюзов Узбекистана.
В республике начал действовать Фонд содействия оздоровлению детей и восстановлению здоровья населения, за счет средств которого ремонтируют действующие и строят новые стационарные лагеря и санатории.
Ежегодно из государственного бюджета выделяют Фонду не менее 50 млрд сумов.