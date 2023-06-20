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https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-vremya-namaz-kurban-xayit-2023-36109030.html
Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану
Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану
ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы.
2023-06-20T15:18+0500
2023-06-20T15:43+0500
общество
курбан-байрам
намаз
узбекистан
ташкент
курбан-хайит
курбан-хайит
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Курбан хайит. Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:Специалисты определили время с учетом разницы в 20-25 минут восхода солнца. Напомним, в этом году в Узбекистане Курбан хайит пройдет 28 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20230619/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-kurban-xayit-tochnyye-daty-36068010.html
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общество курбан байрам намаз узбекистан ташкент время
общество курбан байрам намаз узбекистан ташкент время

Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану

15:18 20.06.2023 (обновлено: 15:43 20.06.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама.
Празднование Курбан-Байрама. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Курбан хайит.
Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:
Андижанская область — 05.10
Бухарская область — 05.40
Джизакская область — 05.30
Навоийская область — 05.40
Наманганская область — 05.10
Самаркандская область — 05.35
Сырдарьинская область — 05.25
Сурхандарьинская область — 05.40
Ташкентская область — 05.20
г. Ташкент — 05.15
Ферганская область — 05.10
Хорезмская область — 05.50
Кашкадарьинская область — 05.40
Республика Каракалпакстан — 05.50
Специалисты определили время с учетом разницы в 20-25 минут восхода солнца.
Напомним, в этом году в Узбекистане Курбан хайит пройдет 28 июня.
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