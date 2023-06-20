Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану
15:18 20.06.2023 (обновлено: 15:43 20.06.2023)
© Sputnik / Максим Богодвид/
ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Курбан хайит.
Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:
Андижанская область — 05.10
Бухарская область — 05.40
Джизакская область — 05.30
Навоийская область — 05.40
Наманганская область — 05.10
Самаркандская область — 05.35
Сырдарьинская область — 05.25
Сурхандарьинская область — 05.40
Ташкентская область — 05.20
г. Ташкент — 05.15
Ферганская область — 05.10
Хорезмская область — 05.50
Кашкадарьинская область — 05.40
Республика Каракалпакстан — 05.50
Специалисты определили время с учетом разницы в 20-25 минут восхода солнца.
Напомним, в этом году в Узбекистане Курбан хайит пройдет 28 июня.