https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-vremya-namaz-kurban-xayit-2023-36109030.html

Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану

Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайит — расписание по Узбекистану

ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы.

2023-06-20T15:18+0500

2023-06-20T15:18+0500

2023-06-20T15:43+0500

общество

курбан-байрам

намаз

узбекистан

ташкент

курбан-хайит

курбан-хайит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0b/29045394_0:234:2252:1501_1920x0_80_0_0_299152754597b921d694ee2077b97cf5.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Курбан хайит. Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:Специалисты определили время с учетом разницы в 20-25 минут восхода солнца. Напомним, в этом году в Узбекистане Курбан хайит пройдет 28 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20230619/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-kurban-xayit-tochnyye-daty-36068010.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество курбан байрам намаз узбекистан ташкент время