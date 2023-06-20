В какие российские вузы в Узбекистане можно поступить — адреса и сроки приема
11:34 20.06.2023 (обновлено: 13:18 20.06.2023)
© Sputnik / Сергей Пятаков //
В 2023 году в Ташкенте планируют открытие филиала Санкт-Петербургского государственного университета.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Одни вузы уже начали принимать документы абитуриентов, другие — начнут с 20 июня. О направлениях обучения и сроках подачи документов читайте в обзоре Sputnik.
Филиал МГУ им. Ломоносова в Ташкенте
— Факультет прикладной математики и информатики
— Факультет психологии
— Направление рекламы и связей с общественностью
— Направление "Филология" (русский язык и литература)
Сайт: https://msu.uz/
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.
Тел.: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22.
Прием документов с 20 июня до 10 июля.
— Факультет прикладной математики и информатики
— Факультет психологии
— Направление рекламы и связей с общественностью
— Направление "Филология" (русский язык и литература)
Сайт: https://msu.uz/
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.
Тел.: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22.
Прием документов с 20 июня до 10 июля.
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте
— Химическая технология
— Техносферная безопасность
— Материаловедение и технологии материалов
— Технология художественной обработки материалов
Сайт: https://muctr.uz/ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ТТЗ-4, 47.
Тел.: (+99855) 503-30-54, (+99855) 503-30-45, (+99897) 477-70-67, (+99893) 882-88-20.
Документы принимают до 15 июля.
— Химическая технология
— Техносферная безопасность
— Материаловедение и технологии материалов
— Технология художественной обработки материалов
Сайт: https://muctr.uz/ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ТТЗ-4, 47.
Тел.: (+99855) 503-30-54, (+99855) 503-30-45, (+99897) 477-70-67, (+99893) 882-88-20.
Документы принимают до 15 июля.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в Ташкенте
Бакалавриат
— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное и гражданское право"
— Направление "Бизнес-информатика" — "Анализ и моделирование социально-экономических процессов"
Магистратура
— Направление "Менеджмент" — "Международные товарно-сырьевые и энергетические рынки"
— "Событийный менеджмент и туризм (event-менеджмент)"
— Направление "Бизнес-информатика" — "Системный анализ в международном бизнесе"
— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное, торговое и финансовое право"
Сайт: https://uzb.mgimo.ru
Адрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47.
Тел.: (+99871) 207-32-57, (+99871) 207-32-56, (+99871) 207-32-54.
Прием документов в бакалавриат до 18 июля, магистратуру — до 30 августа.
Бакалавриат
— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное и гражданское право"
— Направление "Бизнес-информатика" — "Анализ и моделирование социально-экономических процессов"
Магистратура
— Направление "Менеджмент" — "Международные товарно-сырьевые и энергетические рынки"
— "Событийный менеджмент и туризм (event-менеджмент)"
— Направление "Бизнес-информатика" — "Системный анализ в международном бизнесе"
— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное, торговое и финансовое право"
Сайт: https://uzb.mgimo.ru
Адрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47.
Тел.: (+99871) 207-32-57, (+99871) 207-32-56, (+99871) 207-32-54.
Прием документов в бакалавриат до 18 июля, магистратуру — до 30 августа.
Национальный исследовательский технологический университет МИСИС в Алмалыке
Бакалавриат и специалитет
— Горное дело
— Металлургия
— Автоматизация технологических процессов и производств
Сайт: https://misis.uz/
Адрес: Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Темура, дом 56.
Тел.: (+99870) 614-34-13.
Прием документов до 11 июля, на втором этапе до 20 июля — согласно расписанию вступительных испытаний.
Бакалавриат и специалитет
— Горное дело
— Металлургия
— Автоматизация технологических процессов и производств
Сайт: https://misis.uz/
Адрес: Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Темура, дом 56.
Тел.: (+99870) 614-34-13.
Прием документов до 11 июля, на втором этапе до 20 июля — согласно расписанию вступительных испытаний.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова в Ташкенте
— Факультет цифровой экономики и финансов
— Факультет экономики и бизнеса
Сайт: https://reu.uz/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, улица Шахриобод, 3.
Тел.: (+99871) 262-43-50.
Прием документов до 20 июля.
— Факультет цифровой экономики и финансов
— Факультет экономики и бизнеса
Сайт: https://reu.uz/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, улица Шахриобод, 3.
Тел.: (+99871) 262-43-50.
Прием документов до 20 июля.
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте
— Продюсерство: Продюсер кино и телевидения
— Драматургия: Кинодраматург
— Актерское искусство
— Режиссура кино и телевидения
— Кинооператорство
Сайт: vgik.uz
Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзар, 1.
Тел: +(99899) 363-92-57, (+99871) 277-89-98.
Прием документов до 15 июля.
— Продюсерство: Продюсер кино и телевидения
— Драматургия: Кинодраматург
— Актерское искусство
— Режиссура кино и телевидения
— Кинооператорство
Сайт: vgik.uz
Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзар, 1.
Тел: +(99899) 363-92-57, (+99871) 277-89-98.
Прием документов до 15 июля.
Астраханский государственный технический университет в Ташкентской области
— Продукты питания животного происхождения
— Водные биоресурсы и аквакультура
— Экология и природопользование
— Экономика
Сайт: astutr.uz
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Университетская, 2.
Тел.: (+99855) 503-01-27.
Прием документов с 20 июня по 22 августа. Дата и место проведения вступительных экзаменов будут объявлены на сайте astutr.uz.
— Продукты питания животного происхождения
— Водные биоресурсы и аквакультура
— Экология и природопользование
— Экономика
Сайт: astutr.uz
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Университетская, 2.
Тел.: (+99855) 503-01-27.
Прием документов с 20 июня по 22 августа. Дата и место проведения вступительных экзаменов будут объявлены на сайте astutr.uz.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Ташкенте— Раннее обучение иностранному языку
— Филологическое образование (русский язык)
— Начальное образование
— Психология и социальная педагогика (детская психология)
— Дошкольное образование
— Сурдопедагогика (начальное образование детей с нарушением слуха)
— Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью)
— Психология человека и социального взаимодействия
— Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуфа Хос Ходжиба, 64.
Тел.: (+99895) 114-39-14, +998(95) 114-29-14.
Прием документов до 20 августа.
— Филологическое образование (русский язык)
— Начальное образование
— Психология и социальная педагогика (детская психология)
— Дошкольное образование
— Сурдопедагогика (начальное образование детей с нарушением слуха)
— Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью)
— Психология человека и социального взаимодействия
— Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуфа Хос Ходжиба, 64.
Тел.: (+99895) 114-39-14, +998(95) 114-29-14.
Прием документов до 20 августа.
Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в Ташкенте
Бакалавриат
Очное отделение
— Теплоэнергетика и теплотехника
— Электроэнергетика и электротехника
— Электроника и наноэлектроника
— Экономика
— Менеджмент
— Управление качеством
— Управление в технических системах
Заочное отделение
— Теплоэнергетика и теплотехника
— Электроэнергетика и электротехника
— Экономика
— Менеджмент
— Управление качеством
— Управление в технических системах
Сайт: https://mpei.uz/ru/
Адрес: Алмазарский район, улица Егду, д. 1.
Тел.: (+99895) 145-77-43, (95) 145-77-42.
Прием документов с 20 июля до 20 августа.
Бакалавриат
Очное отделение
— Теплоэнергетика и теплотехника
— Электроэнергетика и электротехника
— Электроника и наноэлектроника
— Экономика
— Менеджмент
— Управление качеством
— Управление в технических системах
Заочное отделение
— Теплоэнергетика и теплотехника
— Электроэнергетика и электротехника
— Экономика
— Менеджмент
— Управление качеством
— Управление в технических системах
Сайт: https://mpei.uz/ru/
Адрес: Алмазарский район, улица Егду, д. 1.
Тел.: (+99895) 145-77-43, (95) 145-77-42.
Прием документов с 20 июля до 20 августа.
Филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте
— Кафедра естественно-научных дисциплин
— Кафедра ядерной физики и теплофизики
— Кафедра электро- и теплоэнергетики
— Кафедра гуманитарных дисциплин и физического воспитания
Сайт: https://tashkent.mephi.ru/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, поселок Улугбек, улица Хуросон, 1.
Тел.: (+99871) 231-91-80.
Прием документов с 20 июня до 20 июля.
— Кафедра естественно-научных дисциплин
— Кафедра ядерной физики и теплофизики
— Кафедра электро- и теплоэнергетики
— Кафедра гуманитарных дисциплин и физического воспитания
Сайт: https://tashkent.mephi.ru/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, поселок Улугбек, улица Хуросон, 1.
Тел.: (+99871) 231-91-80.
Прием документов с 20 июня до 20 июля.
Филиал Российского государственного университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. Губкина в Ташкенте
— Технология геологической разведки
— Нефтегазовое дело
— Нефтегазовые техника и технологии
— Экономика
— Менеджмент
Сайт: https://gubkin.uz/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 34.
Тел.: (+99871) 200-01-56.
Прием документов до 30 июня.
— Технология геологической разведки
— Нефтегазовое дело
— Нефтегазовые техника и технологии
— Экономика
— Менеджмент
Сайт: https://gubkin.uz/
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 34.
Тел.: (+99871) 200-01-56.
Прием документов до 30 июня.
Филиал Казанского федерального университета в Джизаке
— Лечебное дело
— Стоматология
— Фармация
— Медицинская биохимия
— Программная инженерия
— Информационные системы и технологии
— Автоматизация технологических процессов и производств
— Геология
— Экономика
— Лингвистика
— Журналистика
Адрес: г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, 295.
Тел.: (+99899) 909-77-66.
Прием документов до 11 июля.
— Лечебное дело
— Стоматология
— Фармация
— Медицинская биохимия
— Программная инженерия
— Информационные системы и технологии
— Автоматизация технологических процессов и производств
— Геология
— Экономика
— Лингвистика
— Журналистика
Адрес: г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, 295.
Тел.: (+99899) 909-77-66.
Прием документов до 11 июля.
Санкт-Петербургский государственный университет в Ташкенте
Открытие филиала СПбГУ в Ташкенте состоится в 2023 году.
"В настоящее время идет процесс получения лицензии Рособрнадзора по направлениям: экономика, юриспруденция и международные отношения", — рассказали Sputnik в вузе.