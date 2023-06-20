https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-uzbekistanye-rabotayut-12-filialov-rossiyskix-vuzov-sroki-priyema-dokumentov-36077027.html

В какие российские вузы в Узбекистане можно поступить — адреса и сроки приема

В какие российские вузы в Узбекистане можно поступить — адреса и сроки приема

В 2023 году в Ташкенте планируют открытие филиала Санкт-Петербургского государственного университета. А пока абитуриенты могут подать документы в 12 российских вузов

2023-06-20T11:34+0500

2023-06-20T11:34+0500

2023-06-20T13:18+0500

узбекистан

вуз

абитуриенты

филиал

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Одни вузы уже начали принимать документы абитуриентов, другие — начнут с 20 июня. О направлениях обучения и сроках подачи документов читайте в обзоре Sputnik.Филиал МГУ им. Ломоносова в Ташкенте— Факультет прикладной математики и информатики— Факультет психологии— Направление рекламы и связей с общественностью— Направление "Филология" (русский язык и литература)Сайт: https://msu.uz/Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.Тел.: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22.Прием документов с 20 июня до 10 июля.Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте— Химическая технология— Техносферная безопасность— Материаловедение и технологии материалов— Технология художественной обработки материаловСайт: https://muctr.uz/ruАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ТТЗ-4, 47.Тел.: (+99855) 503-30-54, (+99855) 503-30-45, (+99897) 477-70-67, (+99893) 882-88-20.Документы принимают до 15 июля.Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в ТашкентеБакалавриат— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное и гражданское право"— Направление "Бизнес-информатика" — "Анализ и моделирование социально-экономических процессов"Магистратура— Направление "Менеджмент" — "Международные товарно-сырьевые и энергетические рынки"— "Событийный менеджмент и туризм (event-менеджмент)"— Направление "Бизнес-информатика" — "Системный анализ в международном бизнесе"— Направление "Юриспруденция" — "Международное частное, торговое и финансовое право"Сайт: https://uzb.mgimo.ruАдрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47.Тел.: (+99871) 207-32-57, (+99871) 207-32-56, (+99871) 207-32-54.Прием документов в бакалавриат до 18 июля, магистратуру — до 30 августа.Национальный исследовательский технологический университет МИСИС в АлмалыкеБакалавриат и специалитет— Горное дело— Металлургия— Автоматизация технологических процессов и производствСайт: https://misis.uz/Адрес: Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Темура, дом 56.Тел.: (+99870) 614-34-13.Прием документов до 11 июля, на втором этапе до 20 июля — согласно расписанию вступительных испытаний.Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова в Ташкенте— Факультет цифровой экономики и финансов— Факультет экономики и бизнесаСайт: https://reu.uz/Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, улица Шахриобод, 3.Тел.: (+99871) 262-43-50.Прием документов до 20 июля.Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте— Продюсерство: Продюсер кино и телевидения— Драматургия: Кинодраматург— Актерское искусство— Режиссура кино и телевидения— КинооператорствоСайт: vgik.uzАдрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзар, 1.Тел: +(99899) 363-92-57, (+99871) 277-89-98.Прием документов до 15 июля.Астраханский государственный технический университет в Ташкентской области— Продукты питания животного происхождения— Водные биоресурсы и аквакультура— Экология и природопользование— ЭкономикаСайт: astutr.uzАдрес: Ташкентская область, Кибрайский район, улица Университетская, 2.Тел.: (+99855) 503-01-27.Прием документов с 20 июня по 22 августа. Дата и место проведения вступительных экзаменов будут объявлены на сайте astutr.uz.Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Ташкенте— Раннее обучение иностранному языку— Филологическое образование (русский язык)— Начальное образование— Психология и социальная педагогика (детская психология)— Дошкольное образование— Сурдопедагогика (начальное образование детей с нарушением слуха)— Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью)— Психология человека и социального взаимодействия— Теория и методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникацияАдрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуфа Хос Ходжиба, 64.Тел.: (+99895) 114-39-14, +998(95) 114-29-14.Прием документов до 20 августа.Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в Ташкенте БакалавриатОчное отделение — Теплоэнергетика и теплотехника — Электроэнергетика и электротехника — Электроника и наноэлектроника — Экономика — Менеджмент — Управление качеством — Управление в технических системах Заочное отделение — Теплоэнергетика и теплотехника — Электроэнергетика и электротехника — Экономика — Менеджмент — Управление качеством — Управление в технических системах Сайт: https://mpei.uz/ru/ Адрес: Алмазарский район, улица Егду, д. 1. Тел.: (+99895) 145-77-43, (95) 145-77-42. Прием документов с 20 июля до 20 августа.Филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте— Кафедра естественно-научных дисциплин— Кафедра ядерной физики и теплофизики— Кафедра электро- и теплоэнергетики— Кафедра гуманитарных дисциплин и физического воспитанияСайт: https://tashkent.mephi.ru/Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, поселок Улугбек, улица Хуросон, 1.Тел.: (+99871) 231-91-80.Прием документов с 20 июня до 20 июля.Филиал Российского государственного университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. Губкина в Ташкенте— Технология геологической разведки— Нефтегазовое дело— Нефтегазовые техника и технологии— Экономика— МенеджментСайт: https://gubkin.uz/Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 34.Тел.: (+99871) 200-01-56.Прием документов до 30 июня.Филиал Казанского федерального университета в Джизаке— Лечебное дело— Стоматология— Фармация— Медицинская биохимия— Программная инженерия— Информационные системы и технологии— Автоматизация технологических процессов и производств— Геология— Экономика— Лингвистика— ЖурналистикаАдрес: г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, 295.Тел.: (+99899) 909-77-66.Прием документов до 11 июля.Санкт-Петербургский государственный университет в ТашкентеОткрытие филиала СПбГУ в Ташкенте состоится в 2023 году.Какие документы нужны для поступления в вузы Узбекистана — список.

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