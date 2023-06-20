https://uz.sputniknews.ru/20230620/zdorove-vrach-jara-vred-zdorove-36089532.html
Какой вред жара наносит человеческому организму – эксперт
Какой вред жара наносит человеческому организму – эксперт
Врач рассказал, как жара влияет на организм, психику и лекарства.
2023-06-20T07:00+0500
2023-06-20T07:00+0500
2023-06-20T07:00+0500
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Как показали многочисленные научные исследования, для комфортного самочувствия человеку нужна температура от 20 до 25 °C тепла, рассказал врач Андрей Тяжельников в беседе с "Газетой.Ru".Перегрев негативно влияет на все жизненные функции человеческого организма, отметил эксперт. Так, жара вызывает проблемы с кровообращением, сердечно-сосудистой системой, скачками давления, головной болью, головокружением, обменными процессами и хроническими заболеваниями.Жара – это стресс для организма. Как любой стресс, она вызывает ухудшение настроения, бессонницу, нервные срывы, раздражительность и даже приступы агрессии.Также снижается концентрация внимания и скорость реакции. По этой причине лучше отказаться от долгих поездок на авто, трудоемких занятий и сильных умственных нагрузок.При этом нужно помнить, что в группе риска может оказаться любой человек. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на улице во время жары.Кроме того, зной может стать причиной побочного действия некоторых медикаментов — например, диуретиков. Во время жары следует лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом, который при необходимости изменит дозу лекарств.
https://uz.sputniknews.ru/20230613/komar-ukus-zud-izbavlenie-sovet-vrach-35915055.html
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здоровье советы врача врач жара погода в узбекистане узбекистан здоровье жара в узбекситане
здоровье советы врача врач жара погода в узбекистане узбекистан здоровье жара в узбекситане
Какой вред жара наносит человеческому организму – эксперт
Врач рассказал, как жара влияет на организм, психику и лекарственные препараты.
Как показали многочисленные научные исследования, для комфортного самочувствия человеку нужна температура от 20 до 25 °C тепла, рассказал врач Андрей Тяжельников в беседе с "Газетой.Ru".
Перегрев негативно влияет на все жизненные функции человеческого организма, отметил эксперт. Так, жара вызывает проблемы с кровообращением, сердечно-сосудистой системой, скачками давления, головной болью, головокружением, обменными процессами и хроническими заболеваниями.
Жара – это стресс для организма. Как любой стресс, она вызывает ухудшение настроения, бессонницу, нервные срывы, раздражительность и даже приступы агрессии.
Также снижается концентрация внимания и скорость реакции. По этой причине лучше отказаться от долгих поездок на авто, трудоемких занятий и сильных умственных нагрузок.
"В группе риска в жару находятся люди, имеющие любые хронические заболевания, люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни",- напомнил врач.
При этом нужно помнить, что в группе риска может оказаться любой человек. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на улице во время жары.
"Особенно нужно быть осторожными пожилым людям, которые в большинстве имеют различные хронические заболевания, снижающие функции адаптации. Опасна жара и для детей, которые не ощущают опасности, находясь долго на солнце, но при этом терморегуляция у детей развита еще слабо",- подчеркнул Тяжельников.
Кроме того, зной может стать причиной побочного действия некоторых медикаментов — например, диуретиков. Во время жары следует лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом, который при необходимости изменит дозу лекарств.