https://uz.sputniknews.ru/20230620/zdorove-vrach-jara-vred-zdorove-36089532.html

Какой вред жара наносит человеческому организму – эксперт

Какой вред жара наносит человеческому организму – эксперт

Врач рассказал, как жара влияет на организм, психику и лекарства.

2023-06-20T07:00+0500

2023-06-20T07:00+0500

2023-06-20T07:00+0500

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Как показали многочисленные научные исследования, для комфортного самочувствия человеку нужна температура от 20 до 25 °C тепла, рассказал врач Андрей Тяжельников в беседе с "Газетой.Ru".Перегрев негативно влияет на все жизненные функции человеческого организма, отметил эксперт. Так, жара вызывает проблемы с кровообращением, сердечно-сосудистой системой, скачками давления, головной болью, головокружением, обменными процессами и хроническими заболеваниями.Жара – это стресс для организма. Как любой стресс, она вызывает ухудшение настроения, бессонницу, нервные срывы, раздражительность и даже приступы агрессии.Также снижается концентрация внимания и скорость реакции. По этой причине лучше отказаться от долгих поездок на авто, трудоемких занятий и сильных умственных нагрузок.При этом нужно помнить, что в группе риска может оказаться любой человек. Поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на улице во время жары.Кроме того, зной может стать причиной побочного действия некоторых медикаментов — например, диуретиков. Во время жары следует лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом, который при необходимости изменит дозу лекарств.

https://uz.sputniknews.ru/20230613/komar-ukus-zud-izbavlenie-sovet-vrach-35915055.html

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