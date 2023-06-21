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https://uz.sputniknews.ru/20230621/eldor-shomurodov-vstrecha-mechta-fanat-video-36177507.html
Как Элдор Шомуродов исполнил мечту фаната – видео
Как Элдор Шомуродов исполнил мечту фаната – видео
Трогательная история, которая точно не оставит вас равнодушным – в нашем сюжете.
2023-06-21T21:05+0500
2023-06-21T21:05+0500
видео
спорт
элдор шомуродов
мечта
сборная узбекистана
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Мусулмон Номозов все детство увлекался футболом, мечтая стать профессиональным игроком.Автомобильная авария в 2019 году резко изменила жизнь парня. Он оказался прикован к инвалидной коляске.Однако любить футбол Мусулмон не перестал, а игры сборной Узбекистана до сих пор посещает регулярно.Кумир парня – капитан национальной сборной Элдор Шомуродов. На прошедшей игре футболист смог исполнить маленькую мечту своего фаната.Трогательная история, которая точно не оставит вас равнодушным – в нашем сюжете.Еще больше интересных видео смотрите в telegram-канале Sputnik. Подписывайтесь!
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Элина Бекназарова
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видео спорт элдор шомуродов мечта сборная узбекистана узбекистан добро добрые поступки добрые новости
видео спорт элдор шомуродов мечта сборная узбекистана узбекистан добро добрые поступки добрые новости

Как Элдор Шомуродов исполнил мечту фаната – видео

21:05 21.06.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Безумно трогательная история про стойкость духа и любовь к футболу – в нашем сюжете.
Мусулмон Номозов все детство увлекался футболом, мечтая стать профессиональным игроком.
Автомобильная авария в 2019 году резко изменила жизнь парня. Он оказался прикован к инвалидной коляске.
Однако любить футбол Мусулмон не перестал, а игры сборной Узбекистана до сих пор посещает регулярно.

"Несмотря на аварию и то состояние, в котором он оказался, любовь к футболу не угасла",- рассказала его мама Угилой Бойматова.

Кумир парня – капитан национальной сборной Элдор Шомуродов. На прошедшей игре футболист смог исполнить маленькую мечту своего фаната.
Трогательная история, которая точно не оставит вас равнодушным – в нашем сюжете.
Еще больше интересных видео смотрите в telegram-канале Sputnik. Подписывайтесь!
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