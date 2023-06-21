https://uz.sputniknews.ru/20230621/eldor-shomurodov-vstrecha-mechta-fanat-video-36177507.html

Как Элдор Шомуродов исполнил мечту фаната – видео

Как Элдор Шомуродов исполнил мечту фаната – видео

Трогательная история, которая точно не оставит вас равнодушным – в нашем сюжете.

2023-06-21T21:05+0500

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видео

спорт

элдор шомуродов

мечта

сборная узбекистана

узбекистан

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Мусулмон Номозов все детство увлекался футболом, мечтая стать профессиональным игроком.Автомобильная авария в 2019 году резко изменила жизнь парня. Он оказался прикован к инвалидной коляске.Однако любить футбол Мусулмон не перестал, а игры сборной Узбекистана до сих пор посещает регулярно.Кумир парня – капитан национальной сборной Элдор Шомуродов. На прошедшей игре футболист смог исполнить маленькую мечту своего фаната.Трогательная история, которая точно не оставит вас равнодушным – в нашем сюжете.Еще больше интересных видео смотрите в telegram-канале Sputnik. Подписывайтесь!

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2023

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