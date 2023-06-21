https://uz.sputniknews.ru/20230621/gde-v-tashkente-segodnya-otklyuchat-svet--adresa-36134239.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
В 4 районах столицы РУз приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.
2023-06-21T09:31+0500
2023-06-21T09:31+0500
2023-06-21T09:34+0500
узбекистан
ташкент
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район
адреса
юнусабадский район
сергелийский район
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня временно приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени, указано в сообщении.
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узбекистан ташкент электричество общество район адреса юнусабадский район сергелийский район
узбекистан ташкент электричество общество район адреса юнусабадский район сергелийский район
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
09:31 21.06.2023 (обновлено: 09:34 21.06.2023)
В 4-х районах столицы республики приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Сегодня временно приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:
Юнусабадский район: на некоторых улицах махалли “Кулол” с 09.00 до 15.00;
Яккасарайский район: на некоторых улицах махалли “Х. Сулейман” с 09.00 до 15.00;
Сергелийский район: на некоторых улицах махалли “Кенгмакон” с 09.00 до 16.00;
Мирабадский район: на некоторых улицах махалли “Файзабад” с 09.00 до 16.00.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени, указано в сообщении.