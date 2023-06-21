https://uz.sputniknews.ru/20230621/gde-v-tashkente-segodnya-otklyuchat-svet--adresa-36134239.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

В 4 районах столицы РУз приостановят подачу электроэнергии в связи с ремонтными работами.

2023-06-21T09:31+0500

2023-06-21T09:31+0500

2023-06-21T09:34+0500

узбекистан

ташкент

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юнусабадский район

сергелийский район

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня временно приостановят подачу электроэнергии в четырех районах Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами свет отключат по следующим адресам:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени, указано в сообщении.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

сергелийский район

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