https://uz.sputniknews.ru/20230621/smartfon-jara-ispolzovaniye-ekspert-rekomendatsii-36162101.html

Как пользоваться смартфоном в жару — эксперт

Как пользоваться смартфоном в жару — эксперт

В жаркое время смартфон лучше носить без чехла и не открывать тяжелые приложения.

2023-06-21T22:00+0500

2023-06-21T22:00+0500

2023-06-21T22:00+0500

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Смартфон в жару лучше носить без чехла, чтобы он не перегревался, а также не открывать на нем "тяжелые" приложения, в том числе онлайн-игры, при этом ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно — перепады температуры негативно влияют на функциональность, рассказала специалист одной из ведущих мобильных компаний России Наталья Голицына.Об этом сообщает РИА Новости.Практика показывает, что телефоны больше всего подвержены негативному воздействию именно в морозы и в сильную жару: аккумулятор может потерять свои свойства и быстро прийти в негодность. Если некоторые элементы гаджета обжигают руки, он отображает ошибки зарядки или вообще не заряжается, значит он сильно перегрет. Помимо этого, устройство может зависать, отключаться, а его крышка деформироваться из-за разбухшего аккумулятора.Также она посоветовала ограничить использование "тяжелых" приложений, например, онлайн-игр или видеоредакторов. Такие программы при работе затрачивают большое количество ресурсов, а в жаркую погоду температура устройства в фазе активной работы увеличится в разы. Помочь от перегрева может и включение "режима энергосбережения".При этом она предупредила, что ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно, так как перепады температуры негативно влияют на функциональность смартфонов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта технологии смартфон жара пользователь