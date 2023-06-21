Как пользоваться смартфоном в жару — эксперт
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкДевушки в летнем кафе на улице Старый Арбат после снятия карантина в Москве
© Sputnik / Sergey Pyatakov/
В жаркое время смартфон лучше носить без чехла и не открывать тяжелые приложения.
Смартфон в жару лучше носить без чехла, чтобы он не перегревался, а также не открывать на нем "тяжелые" приложения, в том числе онлайн-игры, при этом ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно — перепады температуры негативно влияют на функциональность, рассказала специалист одной из ведущих мобильных компаний России Наталья Голицына.
Об этом сообщает РИА Новости.
Практика показывает, что телефоны больше всего подвержены негативному воздействию именно в морозы и в сильную жару: аккумулятор может потерять свои свойства и быстро прийти в негодность. Если некоторые элементы гаджета обжигают руки, он отображает ошибки зарядки или вообще не заряжается, значит он сильно перегрет. Помимо этого, устройство может зависать, отключаться, а его крышка деформироваться из-за разбухшего аккумулятора.
© Sputnik / Alexander ImedashviliДевушка в парке просматривает сообщения в смартфоне. Из серии "Люди и соцсети"
Девушка в парке просматривает сообщения в смартфоне. Из серии "Люди и соцсети"
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Современные смартфоны остывают также быстро, как и нагреваются, однако защитные чехлы из силикона, пластика или кожи затрудняют доступ к вентиляции, выступая в роли теплоизолирующей оболочки. Это влияет как на аккумулятор, так и на другие важные компоненты: смартфон может замедлить свою работу или вовсе начать выключаться, поэтому в жаркую погоду рекомендуется снимать защиту со своего устройства", — сказала Голицына.
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду. 18 мая в городе зафиксирована температура +30 градусов Цельсия
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду. 18 мая в городе зафиксирована температура +30 градусов Цельсия
© Sputnik / Владимир Песня/
Также она посоветовала ограничить использование "тяжелых" приложений, например, онлайн-игр или видеоредакторов. Такие программы при работе затрачивают большое количество ресурсов, а в жаркую погоду температура устройства в фазе активной работы увеличится в разы. Помочь от перегрева может и включение "режима энергосбережения".
Мобильный телефон
© Sputnik / Константин Родиков/
"Если уровень заряда на вашем смартфоне стремится к нулю, стоит дождаться, пока он остынет. Можно просто выключить устройство на 15-20 минут или положить его в тень. Важно убедиться, что солнечные лучи не будут попадать на ваш смартфон при зарядке”, — рекомендовала эксперт.
При этом она предупредила, что ни в коем случае нельзя охлаждать его искусственно, так как перепады температуры негативно влияют на функциональность смартфонов.