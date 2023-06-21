https://uz.sputniknews.ru/20230621/ssha-mujchina-nashel-klad-iz-800-tys-monet-36132135.html

В США мужчина нашел клад из 800 тыс. монет

В США мужчина нашел клад из 800 тыс. монет

Он обнаружил банковские мешки с монетами, когда разбирал подвал своего дома.

2023-06-21T07:00+0500

2023-06-21T07:00+0500

2023-06-21T07:00+0500

в мире

сша

клад

монеты

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В Лос-Анджелесе мужчина, наводя порядок в подвале своего дома, обнаружил клад с сотнями монет достоинством в один пенни, сообщает The Washington Post.По данным издания, 41-летний Джон Рейес получил в наследство старый дом недалеко от центра города. Разбирая вещи в подвале, он нашел сначала небольшой пакет с монетами, а затем – банковские мешки, набитые монетами достоинством в один пенни.Прошел уже целый год, но мужчина так и не смог точно сосчитать количество монет. По его приблизительным оценкам, ему досталось около 800 тыс. одноцентовых монет, то есть около $8 тыс.Сначала везунчик пытался обменять монеты на более крупные купюры, но банки отказывались принимать такое количество мелочи. Знакомые посоветовали ему осмотреть все монеты, ведь среди их могут оказаться редкие ценные экземпляры, которые могут стоить десятки или сотни тысяч долларов.Но осмотреть 800 тыс. монет оказалось непосильной задачей для Рейеса. Он рассказал свою историю по телевидению, и с ним связался серьезный нумизмат, который предложил выкупить клад за $25 тыс. долларов, т.е. в три раза дороже его номинальной стоимости.

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