https://uz.sputniknews.ru/20230621/tashkent-gaz-otklyucheniye-adresa-21-iyun-36136466.html
В каких районах Ташкента сегодня не будет газа
В каких районах Ташкента сегодня не будет газа
Подачу природного газа временно приостановят в трех районах столицы Узбекистана в связи с ремонтными работами.
2023-06-21T09:57+0500
2023-06-21T09:57+0500
2023-06-21T10:14+0500
узбекистан
ташкент
газ
газоснабжение
ремонт
район
адреса
общество
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня по некоторым адресам Чиланзарского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно не будет газа, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Газоснабжение отключат:Причина временного ограничения подачи газа — ремонтные работы.
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узбекистан ташкент газоснабжение ремонт район адреса общество
узбекистан ташкент газоснабжение ремонт район адреса общество
В каких районах Ташкента сегодня не будет газа
09:57 21.06.2023 (обновлено: 10:14 21.06.2023)
Подачу природного газа временно приостановят в трех районах столицы Узбекистана в связи с ремонтными работами.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Сегодня по некоторым адресам Чиланзарского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно не будет газа, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.
Чиланзарский район, с 10.00 до 18.00: 10 квартал, махалля “Котарма” — 1 600 жилых домов и 11 оптовых потребителей;
Яшнабадский район, с 10.00 до 17.00: улица Алимкент — 1 200 жилых домов и 1 оптовый потребитель;
Сергелийский район, с 11.00 до 18.00: махалля “Кумарик”, улицы Саватчи, Обирахмат, Уста Ширин и Нуфуз — 388 жилых домов и 4 оптовых потребителя.
Причина временного ограничения подачи газа — ремонтные работы.