https://uz.sputniknews.ru/20230621/tashkent-gaz-otklyucheniye-adresa-21-iyun-36136466.html

В каких районах Ташкента сегодня не будет газа

В каких районах Ташкента сегодня не будет газа

Подачу природного газа временно приостановят в трех районах столицы Узбекистана в связи с ремонтными работами.

2023-06-21T09:57+0500

2023-06-21T09:57+0500

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узбекистан

ташкент

газ

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня по некоторым адресам Чиланзарского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно не будет газа, сообщает пресс-служба Hududgaz Poytaxt.Газоснабжение отключат:Причина временного ограничения подачи газа — ремонтные работы.

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