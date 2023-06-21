https://uz.sputniknews.ru/20230621/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-22-iyunya-2023-adresa-36176846.html
Где 22 июня в Ташкенте отключат электричество – адреса
Где 22 июня в Ташкенте отключат электричество – адреса
В четверг жители четырех районов столицы останутся без электричества.
2023-06-21T20:11+0500
2023-06-21T20:11+0500
2023-06-21T20:46+0500
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ташкент
энергетика
электричество
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Завтра временно ограничат электроэнергию в четырех районах Ташкента, сообщает Минэнерго. Отключения пройдут по следующим адресам:Причина отключения — обеспечение населения качественной и стабильной электроэнергией, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
https://uz.sputniknews.ru/20230621/surxandarinskaya-oblast-avtomobil-poezd-avariya-foto-36161376.html
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узбекистан ташкент энергетика электричество отключение адреса
Где 22 июня в Ташкенте отключат электричество – адреса
20:11 21.06.2023 (обновлено: 20:46 21.06.2023)
В четверг жители четырех районов столицы останутся без электричества. Причина отключения – ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Завтра временно ограничат электроэнергию в четырех районах Ташкента, сообщает Минэнерго
.
Отключения пройдут по следующим адресам:
Алмазарский район: махалля "Пахта" с 10.00 до 14.00;
Юнусабадский район: махалля "Сандык Кургон" с 10.00 до 16.00;
Яшнабадский район: махалля "Джарбоши" с 10.00 до 16.00;
Мирзо-Улугбекский район: махалля "Гулсанам" с 10.00 до 16.00.
Причина отключения — обеспечение населения качественной и стабильной электроэнергией, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.