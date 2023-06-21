https://uz.sputniknews.ru/20230621/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-22-iyunya-2023-adresa-36176846.html

Где 22 июня в Ташкенте отключат электричество – адреса

Где 22 июня в Ташкенте отключат электричество – адреса

В четверг жители четырех районов столицы останутся без электричества.

2023-06-21T20:11+0500

2023-06-21T20:11+0500

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узбекистан

ташкент

энергетика

электричество

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Завтра временно ограничат электроэнергию в четырех районах Ташкента, сообщает Минэнерго. Отключения пройдут по следующим адресам:Причина отключения — обеспечение населения качественной и стабильной электроэнергией, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

https://uz.sputniknews.ru/20230621/surxandarinskaya-oblast-avtomobil-poezd-avariya-foto-36161376.html

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