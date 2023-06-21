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Украинские военные "не случайно" ломали технику на обучении — польский офицер
Украинские военные "не случайно" ломали технику на обучении — польский офицер
Офицер запаса польской армии рассказал, что приезжающие на обучение военные с Украины не горят желанием попасть на передовую.
2023-06-21T18:53+0500
2023-06-21T18:53+0500
2023-06-21T18:58+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, на тренировках в Польше не проявляют рвение и халатно относятся к военной технике. Об этом в своем YouTube-канале рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка, сообщает РИА Новости.По словам поручика, многие польские подразделения занимаются обучением украинских солдат и видят, что "это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну". По ним видно, что им все равно, где они окажутся после тренинга.По мнению поручика, некоторые инциденты с техникой в ходе обучения солдат ВСУ могли происходить не случайно. В качестве примера он назвал случай с танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом.Как считает военный, призывники пытаются прикинуться негодными к службе или умышленно получить ранения, чтобы не возвращаться на Украину и не попасть на фронт.Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на котором видно сорванную с погона башню.Вчера немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.
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польша украина всу призывники обучение танки саботаж порча техники военный петр павелко
польша украина всу призывники обучение танки саботаж порча техники военный петр павелко
Украинские военные "не случайно" ломали технику на обучении — польский офицер
18:53 21.06.2023 (обновлено: 18:58 21.06.2023)
Офицер запаса польской армии рассказал, что приезжающие на обучение военные с Украины не горят желанием попасть на передовую.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik
. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, на тренировках в Польше не проявляют рвение и халатно относятся к военной технике. Об этом в своем YouTube-канале рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка, сообщает РИА Новости
.
По словам поручика, многие польские подразделения занимаются обучением украинских солдат и видят, что "это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну". По ним видно, что им все равно, где они окажутся после тренинга.
"И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно", — заявил офицер,
По мнению поручика, некоторые инциденты с техникой в ходе обучения солдат ВСУ могли происходить не случайно. В качестве примера он назвал случай с танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом.
Как считает военный, призывники пытаются прикинуться негодными к службе или умышленно получить ранения, чтобы не возвращаться на Украину и не попасть на фронт.
"К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", — резюмировал Павелка.
Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на котором видно сорванную с погона башню.
Вчера немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.
Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.