https://uz.sputniknews.ru/20230621/ukrainskie-voennye-ne-sluchayno-lomali-texniku-na-obuchenii-36173402.html

Украинские военные "не случайно" ломали технику на обучении — польский офицер

Украинские военные "не случайно" ломали технику на обучении — польский офицер

Офицер запаса польской армии рассказал, что приезжающие на обучение военные с Украины не горят желанием попасть на передовую.

2023-06-21T18:53+0500

2023-06-21T18:53+0500

2023-06-21T18:58+0500

спецоперация россии по защите донбасса

польша

украина

всу

танки

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, на тренировках в Польше не проявляют рвение и халатно относятся к военной технике. Об этом в своем YouTube-канале рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка, сообщает РИА Новости.По словам поручика, многие польские подразделения занимаются обучением украинских солдат и видят, что "это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну". По ним видно, что им все равно, где они окажутся после тренинга.По мнению поручика, некоторые инциденты с техникой в ходе обучения солдат ВСУ могли происходить не случайно. В качестве примера он назвал случай с танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом.Как считает военный, призывники пытаются прикинуться негодными к службе или умышленно получить ранения, чтобы не возвращаться на Украину и не попасть на фронт.Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на котором видно сорванную с погона башню.Вчера немецкая газета Der Spiegel сообщила о том, что украинские танкисты делают все возможное, чтобы не вступать в бой на немецкой технике. По данным таблоида, обученные в Европе военнослужащие имитируют поломки, намеренно портят танки и порой специально заводят в грязь, чтобы они поглубже увязли в ней и не могли быть оперативно эвакуированы.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.

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