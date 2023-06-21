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https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-gaz-snabjat-obespechivat-naseleniye-36137675.html
В мае узбекистанцам поставили больше газа, чем планировали
В мае узбекистанцам поставили больше газа, чем планировали
В Узбекистане перевыполнили план по поставке сжиженного газа населению более чем на 100%
2023-06-21T10:16+0500
2023-06-21T10:22+0500
узбекистан
газ
узбекнефтегаз
газоснабжение
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В мае 2023 года нефтегазодобывающие управления и перерабатывающие предприятия АО "Узбекнефтегаз" произвели 52,1 тыс. тонн сжиженного газа, сообщает пресс-служба компании.Если в мае в территориальные газоснабжающие филиалы АО "Худудгазтаъминот" запланировали поставить 46,6 тыс. тонн газа, то фактически этот показатель достиг 48,7 тыс. тонн. По сравнению с планом – 104,4% (темп роста 97,6 %).В компании также напомнили, что специалисты круглосуточно мониторят процесс ежедневного производства и загрузки готовой продукции сжиженного газа в филиалы газоснабжения АО "Худудгазтаъминот", а также на биржевые торги в течение 24 часов через цифровую онлайн-платформу.
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узбекистан население сжиженный газ ао худудгазтаъминот узбекнефтегаз темп роста биржевые торги территориальные газоснабжающие филиалы
узбекистан население сжиженный газ ао худудгазтаъминот узбекнефтегаз темп роста биржевые торги территориальные газоснабжающие филиалы

В мае узбекистанцам поставили больше газа, чем планировали

10:16 21.06.2023 (обновлено: 10:22 21.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкКандымский газоперерабатывающий комплекс в Узбекистане
Кандымский газоперерабатывающий комплекс в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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В республике перевыполнили план по поставке сжиженного газа населению через АО "Худудгазтаъминот" более чем на 100%.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В мае 2023 года нефтегазодобывающие управления и перерабатывающие предприятия АО "Узбекнефтегаз" произвели 52,1 тыс. тонн сжиженного газа, сообщает пресс-служба компании.
Если в мае в территориальные газоснабжающие филиалы АО "Худудгазтаъминот" запланировали поставить 46,6 тыс. тонн газа, то фактически этот показатель достиг 48,7 тыс. тонн. По сравнению с планом – 104,4% (темп роста 97,6 %).
В компании также напомнили, что специалисты круглосуточно мониторят процесс ежедневного производства и загрузки готовой продукции сжиженного газа в филиалы газоснабжения АО "Худудгазтаъминот", а также на биржевые торги в течение 24 часов через цифровую онлайн-платформу.
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