https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-gaz-snabjat-obespechivat-naseleniye-36137675.html

В мае узбекистанцам поставили больше газа, чем планировали

В мае узбекистанцам поставили больше газа, чем планировали

В Узбекистане перевыполнили план по поставке сжиженного газа населению более чем на 100%

2023-06-21T10:16+0500

2023-06-21T10:16+0500

2023-06-21T10:22+0500

узбекистан

газ

узбекнефтегаз

газоснабжение

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В мае 2023 года нефтегазодобывающие управления и перерабатывающие предприятия АО "Узбекнефтегаз" произвели 52,1 тыс. тонн сжиженного газа, сообщает пресс-служба компании.Если в мае в территориальные газоснабжающие филиалы АО "Худудгазтаъминот" запланировали поставить 46,6 тыс. тонн газа, то фактически этот показатель достиг 48,7 тыс. тонн. По сравнению с планом – 104,4% (темп роста 97,6 %).В компании также напомнили, что специалисты круглосуточно мониторят процесс ежедневного производства и загрузки готовой продукции сжиженного газа в филиалы газоснабжения АО "Худудгазтаъминот", а также на биржевые торги в течение 24 часов через цифровую онлайн-платформу.

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