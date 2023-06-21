https://uz.sputniknews.ru/20230621/v-podmoskove-upali-dva-bespilotnika-36141447.html
В Подмосковье упали два беспилотника
В Подмосковье упали два беспилотника
БПЛА упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2023-06-21T11:15+0500
2023-06-21T11:15+0500
2023-06-21T11:26+0500
россия
московская область
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Два неопознанных беспилотных летательных аппарата упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец недалеко от одной из воинских частей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор уточнил, что территорию оцепили для проверки, и попросил жителей сохранять спокойствие.
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россия московская область наро-фоминский округ беспилотники беспилотные летательные аппараты бпла дроны андрей воробьев упали воинская часть
россия московская область наро-фоминский округ беспилотники беспилотные летательные аппараты бпла дроны андрей воробьев упали воинская часть
В Подмосковье упали два беспилотника
11:15 21.06.2023 (обновлено: 11:26 21.06.2023)
БПЛА упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Два неопознанных беспилотных летательных аппарата упали на подлете к складам в подмосковном поселке Калининец недалеко от одной из воинских частей, сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5.30 и 5.50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что территорию оцепили для проверки, и попросил жителей сохранять спокойствие.