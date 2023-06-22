https://uz.sputniknews.ru/20230622/aeroport-termez-dispetcher-vyshka-stroitelstvo-36179944.html

В термезском аэропорту начали строить диспетчерскую вышку

В термезском аэропорту начали строить диспетчерскую вышку

Цель — качественное управление воздушным движением и обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани Сурхандарьинской области.

2023-06-22T09:14+0500

2023-06-22T09:14+0500

2023-06-22T09:30+0500

узбекистан

термез

сурхандарьинская область

аэропорт

строительство

полеты

безопасность

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Государственное унитарное предприятие Центр "Узаэронавигация" дало старт строительству диспетчерской вышки УВД (управление воздушным движением) на территории международного аэропорта Термез, сообщает Минтранс.Именно там будут располагаться командно-диспетчерские пункты, откуда осуществляют координацию и управление посадками, рулением, взлетами и полетами всех самолетов в аэропорту и его окрестностях.Планируют построить новое 2-этажное здание для администрации и вышки для диспетчеров УВД. Высота здания — 24 метра, а вышки — 20 метров.Завершат строительство в апреле 2024 года. Ранее международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане.

узбекистан

термез

сурхандарьинская область

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