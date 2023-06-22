https://uz.sputniknews.ru/20230622/aeroport-termez-dispetcher-vyshka-stroitelstvo-36179944.html
В термезском аэропорту начали строить диспетчерскую вышку
В термезском аэропорту начали строить диспетчерскую вышку
Цель — качественное управление воздушным движением и обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани Сурхандарьинской области.
2023-06-22T09:14+0500
2023-06-22T09:14+0500
2023-06-22T09:30+0500
узбекистан
термез
сурхандарьинская область
аэропорт
строительство
полеты
безопасность
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Государственное унитарное предприятие Центр "Узаэронавигация" дало старт строительству диспетчерской вышки УВД (управление воздушным движением) на территории международного аэропорта Термез, сообщает Минтранс.Именно там будут располагаться командно-диспетчерские пункты, откуда осуществляют координацию и управление посадками, рулением, взлетами и полетами всех самолетов в аэропорту и его окрестностях.Планируют построить новое 2-этажное здание для администрации и вышки для диспетчеров УВД. Высота здания — 24 метра, а вышки — 20 метров.Завершат строительство в апреле 2024 года. Ранее международные эксперты положительно оценили безопасность полетов в Узбекистане.
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узбекистан термез сурхандарьинская область аэропорт строительство полеты безопасность
узбекистан термез сурхандарьинская область аэропорт строительство полеты безопасность
В термезском аэропорту начали строить диспетчерскую вышку
09:14 22.06.2023 (обновлено: 09:30 22.06.2023)
Цель — качественное управление воздушным движением и обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik
. Государственное унитарное предприятие Центр "Узаэронавигация" дало старт строительству диспетчерской вышки УВД (управление воздушным движением) на территории международного аэропорта Термез, сообщает Минтранс.
Именно там будут располагаться командно-диспетчерские пункты, откуда осуществляют координацию и управление посадками, рулением, взлетами и полетами всех самолетов в аэропорту и его окрестностях.
Планируют построить новое 2-этажное здание для администрации и вышки для диспетчеров УВД. Высота здания — 24 метра, а вышки — 20 метров.
“Данное здание будет служить для осуществления качественного управления воздушным движением и обеспечения безопасности полетов”, — говорится в сообщении.
Завершат строительство в апреле 2024 года.