https://uz.sputniknews.ru/20230622/prognoz-pogody-uzbekistan-22-iyunya-36178258.html
Будет дождь? Прогноз погоды в Узбекистане на 22 июня
Будет дождь? Прогноз погоды в Узбекистане на 22 июня
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в разных частях страны.
2023-06-22T05:03+0500
2023-06-22T05:03+0500
2023-06-22T05:03+0500
это интересно
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33492845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7af2bdfe3ebbc6e60a33bf407befe470.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В четверг дождь и гроза ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской области, а также в горных районах. На остальной территории страны без осадков, сообщает Узгидромет.В отдельных районах порывы ветра с пыльным поземком могут достигать 13-18 м/с. Также в горных и предгорных районах действует опасность схода селей и паводков. Температура воздуха:
https://uz.sputniknews.ru/20230621/tashkent-otklyuchenie-elektrichestvo-22-iyunya-2023-adresa-36176846.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/04/33492845_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f9b2f567327e3b5a42587a1afbbbd3d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан прогноз погоды в узбекистане погода прогноз погоды по узбекистану 22 июня четверг какая будет погода будет ли дождь
узбекистан прогноз погоды в узбекистане погода прогноз погоды по узбекистану 22 июня четверг какая будет погода будет ли дождь
Будет дождь? Прогноз погоды в Узбекистане на 22 июня
Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать узбекистанцам в разных частях страны.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
В четверг дождь и гроза ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской области, а также в горных районах. На остальной территории страны без осадков, сообщает Узгидромет
.
В отдельных районах порывы ветра с пыльным поземком могут достигать 13-18 м/с. Также в горных и предгорных районах действует опасность схода селей и паводков.
Каракалпакстан, Хорезмская область — 30-35° тепла.
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина — 33-38° тепла;
Кашкадарьинская область — 36-41° тепла;
Сурхандарьинская область — 38-43° тепла;
горные и предгорные районы — 23-28° тепла.