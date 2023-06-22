https://uz.sputniknews.ru/20230622/prognoz-pogody-uzbekistan-22-iyunya-36178258.html

Будет дождь? Прогноз погоды в Узбекистане на 22 июня

Будет дождь? Прогноз погоды в Узбекистане на 22 июня

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в разных частях страны.

2023-06-22T05:03+0500

2023-06-22T05:03+0500

2023-06-22T05:03+0500

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В четверг дождь и гроза ожидаются в Каракалпакстане, Хорезмской области, а также в горных районах. На остальной территории страны без осадков, сообщает Узгидромет.В отдельных районах порывы ветра с пыльным поземком могут достигать 13-18 м/с. Также в горных и предгорных районах действует опасность схода селей и паводков. Температура воздуха:

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