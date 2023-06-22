https://uz.sputniknews.ru/20230622/proval-vsu-amerika-razvedka-prognoz-36187672.html

Когда провалятся ВСУ — американский разведчик

Когда провалятся ВСУ — американский разведчик

Экс-разведчик Риттер прогнозирует, что боевые действия на Украине закончатся к началу осени победой России.

2023-06-22T12:19+0500

2023-06-22T12:19+0500

2023-06-22T12:23+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. К осени основная фаза боевых действий на Украине закончится, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары военнослужащих РФ завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием вокруг них буферной зоны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Напомним, что Sputnik сообщал о том, как Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО.

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