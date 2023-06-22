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Когда провалятся ВСУ — американский разведчик
Когда провалятся ВСУ — американский разведчик
Экс-разведчик Риттер прогнозирует, что боевые действия на Украине закончатся к началу осени победой России.
2023-06-22T12:19+0500
2023-06-22T12:19+0500
2023-06-22T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. К осени основная фаза боевых действий на Украине закончится, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары военнослужащих РФ завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием вокруг них буферной зоны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Напомним, что Sputnik сообщал о том, как Владимир Путин прокомментировал ситуацию в зоне СВО.
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в мире украина россия разведчики сша мнение эксперта конфликт всу владимир зеленский
в мире украина россия разведчики сша мнение эксперта конфликт всу владимир зеленский
Когда провалятся ВСУ — американский разведчик
12:19 22.06.2023 (обновлено: 12:23 22.06.2023)
Экс-разведчик Риттер прогнозирует, что боевые действия на Украине закончатся к началу осени победой России.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. К осени основная фаза боевых действий на Украине закончится, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары военнослужащих РФ завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием вокруг них буферной зоны.
"У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны", — подчеркнул Риттер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".