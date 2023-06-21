https://uz.sputniknews.ru/20230621/tanki-protivnika-goryat-za-miluyu-dushu--putin-36173701.html
Танки противника "горят за милую душу" — Путин
Танки противника "горят за милую душу" — Путин
Говоря о ситуации в зоне СВО, Владимир Путин заявил, что противник занимается восстановлением боеспособности.
2023-06-21T19:03+0500
2023-06-21T19:03+0500
2023-06-21T19:03+0500
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всу
спецоперация
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Украинские танки, в том числе и предоставленные Западом, "горят за милую душу", заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.Российский лидер, говоря о ситуации в зоне СВО, заявил, что противник, судя по всему, занимается тем, что восстанавливает свою боеспособность.
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россия украина всу техника бронемашины танки владимир путин специальная военная операция
россия украина всу техника бронемашины танки владимир путин специальная военная операция
Танки противника "горят за милую душу" — Путин
Говоря о ситуации в зоне СВО, Владимир Путин заявил, что противник занимается восстановлением боеспособности.
ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Украинские танки, в том числе и предоставленные Западом, "горят за милую душу", заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
"На сегодняшнюю ночь было (потерь ВСУ в технике) 245 танков, и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - сказал он.
Российский лидер, говоря о ситуации в зоне СВО, заявил, что противник, судя по всему, занимается тем, что восстанавливает свою боеспособность.
"Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности", - сказал он.