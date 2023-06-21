Танки противника "горят за милую душу" — Путин

"На сегодняшнюю ночь было (потерь ВСУ в технике) 245 танков, и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", - сказал он.