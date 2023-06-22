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Почему нельзя работать во время отпуска — психолог
Почему нельзя работать во время отпуска — психолог
Недостаточный отдых приводит к раздражительности, рассеянности и выгоранию.
2023-06-22T22:00+0500
2023-06-22T22:00+0500
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отдых
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Какие признаки свидетельствуют о том, что вы слишком мало отдыхаете, и как восстановить баланс между работой и личной жизнью, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева радио Sputnik.Многие люди продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила специалист.Также она указала признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.Чтобы избежать этого, необходимо приучить себя четко отделять работу от личной жизни.Также она добавила, что четких правил по поиску баланса работы и личной жизни, не существует, здесь надо ориентироваться на потребности организма. Ведь людям нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха.Ранее психолог объяснил почему люди показывают чувства на публике.
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мнение эксперта работа отдых режим работы здоровье здоровый образ жизни
мнение эксперта работа отдых режим работы здоровье здоровый образ жизни

Почему нельзя работать во время отпуска — психолог

22:00 22.06.2023
© unsplash.com/Rafael Cisneros MéndezЖенщина в коричневой шляпе лежит на песке.
Женщина в коричневой шляпе лежит на песке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2023
© unsplash.com/Rafael Cisneros Méndez
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Недостаточный отдых приводит к раздражительности, рассеянности и эмоциональному выгоранию.
Какие признаки свидетельствуют о том, что вы слишком мало отдыхаете, и как восстановить баланс между работой и личной жизнью, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева радио Sputnik.
Многие люди продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила специалист.
"Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день, но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно. Многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически все время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются, откуда взялось выгорание. Человеку кажется, что он отдыхает, но на самом деле он продолжает работать, просто в других декорациях. Не происходит разделения на рабочую и личную жизнь", — объяснила Гогуева.
Также она указала признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.
"Первый признак – повышенная раздражительность. Второй момент – человек не чувствует себя отдохнувшим, даже проспав до обеда, становится менее активным, теряет ко всему интерес. Еще один признак – пунктуальный человек начал опаздывать, стал рассеянным, допустим, забывает рабочие документы дома. Эти признаки должны насторожить, они означают, что человек отдыхает меньше, чем ему нужно", — подчеркнула психолог.
Чтобы избежать этого, необходимо приучить себя четко отделять работу от личной жизни.

"Нужно уметь четко контролировать границы работы и отдыха. Например, взять за правило после восьми вечера не подходить к телефону. Если во время выходных вас мучает чувство вины из-за того, что вы ничего не делаете, морально проще действовать по плану, то есть заранее вносить в ежедневник пункты "отдохнуть", "пообедать", "посидеть". Перед отпуском можно отключить уведомления в рабочих чатах, оповестить коллег о своих планах и попросить их решить все важные вопросы до начала вашего отдыха”, — рекомендовала Гогуева.

Также она добавила, что четких правил по поиску баланса работы и личной жизни, не существует, здесь надо ориентироваться на потребности организма. Ведь людям нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха.
Ранее психолог объяснил почему люди показывают чувства на публике.
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