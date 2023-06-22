https://uz.sputniknews.ru/20230622/rabota-otdyx-balans-psixolog-rekomendatsiya-36211178.html

Почему нельзя работать во время отпуска — психолог

Почему нельзя работать во время отпуска — психолог

Недостаточный отдых приводит к раздражительности, рассеянности и выгоранию.

2023-06-22T22:00+0500

2023-06-22T22:00+0500

2023-06-22T22:00+0500

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Какие признаки свидетельствуют о том, что вы слишком мало отдыхаете, и как восстановить баланс между работой и личной жизнью, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева радио Sputnik.Многие люди продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила специалист.Также она указала признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.Чтобы избежать этого, необходимо приучить себя четко отделять работу от личной жизни.Также она добавила, что четких правил по поиску баланса работы и личной жизни, не существует, здесь надо ориентироваться на потребности организма. Ведь людям нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха.Ранее психолог объяснил почему люди показывают чувства на публике.

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мнение эксперта работа отдых режим работы здоровье здоровый образ жизни