Почему нельзя работать во время отпуска — психолог
Недостаточный отдых приводит к раздражительности, рассеянности и эмоциональному выгоранию.
Какие признаки свидетельствуют о том, что вы слишком мало отдыхаете, и как восстановить баланс между работой и личной жизнью, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева радио Sputnik.
Многие люди продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Кажется, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила специалист.
"Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день, но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно. Многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически все время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются, откуда взялось выгорание. Человеку кажется, что он отдыхает, но на самом деле он продолжает работать, просто в других декорациях. Не происходит разделения на рабочую и личную жизнь", — объяснила Гогуева.
Также она указала признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.
"Первый признак – повышенная раздражительность. Второй момент – человек не чувствует себя отдохнувшим, даже проспав до обеда, становится менее активным, теряет ко всему интерес. Еще один признак – пунктуальный человек начал опаздывать, стал рассеянным, допустим, забывает рабочие документы дома. Эти признаки должны насторожить, они означают, что человек отдыхает меньше, чем ему нужно", — подчеркнула психолог.
Чтобы избежать этого, необходимо приучить себя четко отделять работу от личной жизни.
"Нужно уметь четко контролировать границы работы и отдыха. Например, взять за правило после восьми вечера не подходить к телефону. Если во время выходных вас мучает чувство вины из-за того, что вы ничего не делаете, морально проще действовать по плану, то есть заранее вносить в ежедневник пункты "отдохнуть", "пообедать", "посидеть". Перед отпуском можно отключить уведомления в рабочих чатах, оповестить коллег о своих планах и попросить их решить все важные вопросы до начала вашего отдыха”, — рекомендовала Гогуева.
Также она добавила, что четких правил по поиску баланса работы и личной жизни, не существует, здесь надо ориентироваться на потребности организма. Ведь людям нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха.
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